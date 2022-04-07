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N-BOX、スペーシアに大差をつけて7連覇　2021年度軽自動車販売車名別

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全国軽自動車協会連合会は4月6日、2021年度（2021年4月～2022年3月）の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年比3.2％減ながら19万1534台を販売し、7年連続のトップとなった。

2位はスズキ『スペーシア』で同28.7％減の10万3605台。首位N-BOXとの差は8万7929台と大きく引き離された。3位はダイハツ『タント』で同21.1％減の10万1112台。トップ3は前年と同じ顔同じ顔ぶれとなった。

2021年度 軽自動車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　19万1534台（3.2％減・2年連続減）
2位［2位］：スズキ・スペーシア　10万3605台（28.7％減・2年連続減）
3位［3位］：ダイハツ・タント　10万1112台（21.1％減・2年連続減）
4位［4位］：ダイハツ・ムーヴ　8万5635台（15.4％減・4年連続減）
5位［6位］：スズキ・ハスラー　7万2639台（15.0％減・2年ぶり減）
6位［9位］：スズキ・ワゴンR　7万1726台（8.7％増・4年ぶり増）
7位［5位］：日産ルークス　7万1275台（27.7％減）
8位［7位］：ダイハツ・ミラ　6万4214台（10.5％減・3年連続減）
9位［12位］：ダイハツ・タフト　6万1200台（0.5％増）
10位［11位］：スズキ・アルト　5万9584台（3.0％減・2年ぶり減）

※［］内は前年度順位、（）内は前年度比

《纐纈敏也＠DAYS》

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