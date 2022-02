AIが世界トップ級のゲーマーに勝利…グランツーリスモ・ソフィー

ソニーAIは2月10日、ポリフォニー・デジタル(PDI)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)と、「グランツーリスモ・ソフィー(GTソフィー)」による、人工知能(AI)の飛躍的進歩を発表した。

GTソフィーは、ソニーAIとPDI、SIEが共同開発した深層強化学習プラットフォームを利用してトレーニングした自律型AIエージェント。世界最高峰のドライバーと競い合うため、必要なトレーニングを重ねてきた。具体的には、車の挙動やドライビングライン、難易度の高いコースを攻略するための精密な操作に関する深い理解や、スリップストリームパスやクロスオーバーパスなど攻守の駆け引きを含むレース戦術、相手のドライビングラインの尊重などのレースマナー。

昨年7月と10月にグランツーリスモ・スポーツの世界最高峰のドライバー4人とのレースを通してGTソフィーの機能をテストした。2回目のレース結果ではGTソフィーがタイムトライアルおよびFIA(国際自動車連盟)公認FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ」のレギュレーションに則ったレースの両方で、4人の「グランツーリスモ・スポーツ」トップランカーに勝利した。

精密なリアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ・スポーツ」を通じて、ソフィーAIがカーレーシングという難度の高いスポーツをマスターしたことを確認したとしている。

今後、ソニーAIとPDIはGTソフィーをどのように「グランツーリスモ」シリーズに取り込むかを検討していくとしている。

Gran Turismo 7 (c) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” and “GT” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.