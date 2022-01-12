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新千歳空港へのJRは20時頃まで運行見合せ　1月12日の鉄道運休情報

湿った降雪が続く小樽駅（1月12日12時頃）。倶知安方面へは12時34分発から運行を再開しているが、札幌方面へは千歳線で運行を見合わせている関係で、大幅に減便されている。
  • 湿った降雪が続く小樽駅（1月12日12時頃）。倶知安方面へは12時34分発から運行を再開しているが、札幌方面へは千歳線で運行を見合わせている関係で、大幅に減便されている。
  • 小樽駅の運休掲示（12時40分頃）。右下の写真は未明の千歳駅の状況。この時点で千歳線の再開は17時頃と見込まれていた。

1月12日は未明から北海道、東北、上信越を中心に大雪や強風に見舞われ、次の各線で終日運休や運行見合せが相次いでいる（いずれも14時30分時点の確認情報）。

■JR北海道

・千歳線
白石（札幌）～新千歳空港・沼ノ端（苫小牧）間全線が20時頃まで運行見合せ。
・函館本線
倶知安～長万部間で16時50分頃まで運行見合せ。
・室蘭本線
苫小牧～岩見沢間が終日運休。
・石勝線
南千歳～新夕張間の普通列車が終日運休。
・根室本線
滝川～富良野間が15時30分頃まで、新得～釧路間が16時頃まで運行見合せ。富良野～新得間は代行バスを含めて終日運休。花咲線区間の釧路～根室間は上りが18時50分頃まで、下りが22時頃まで運行見合せ。
・釧網本線
東釧路（釧路）～網走間全線が終日運休。
・宗谷本線
名寄～稚内間が終日運休。

■JR東日本

・大湊線
上りは17時以降から、下りは18時以降から終日運休。
・五能線
東能代～川部（弘前）間全線が終日運休。
・奥羽本線
庭坂～米沢間と村山～新庄～湯沢間が終日運休（ただし山形新幹線は運行）。大曲～秋田間で16時30分頃まで（秋田新幹線は15時30分頃まで）、東能代～大舘間は16時頃まで運行見合せ。
・羽越本線
新津～秋田間全線が終日運休。
・磐越西線
郡山～五泉間が終日運休。
・花輪線
荒屋新町～鹿角花輪間が終日運休。
・山田線
18時頃まで上米内～宮古間で運行見合せ。
・釜石線
18時頃まで遠野～釜石間で運行見合せ。
・北上線
17時30分頃まで北上～横手間全線で運行見合せ。
・陸羽西線
新庄～余目間全線が終日運休。
・陸羽東線
鳴子温泉～新庄間が終日運休。
・只見線
会津若松～会津川口間が終日運休。
・信越本線
東三条～長岡間・柏崎～柿崎間が終日運休。
・上越線
水上→越後湯沢間で運行見合せ。1月13日は水上～宮内（長岡）間全線が18時頃から終日運休。
・白新線
豊栄～新発田間が終日運休。
・越後線
内野～柏崎間が終日運休。
・弥彦線
弥彦～東三条間全線が終日運休。
・米坂線
坂町～羽前椿間が終日運休。

■JR西日本

・大糸線
南小谷～糸魚川間で16時40分頃まで運行見合せ。

小樽駅の運休掲示（12時40分頃）。右下の写真は未明の千歳駅の状況。この時点で千歳線の再開は17時頃と見込まれていた。小樽駅の運休掲示（12時40分頃）。右下の写真は未明の千歳駅の状況。この時点で千歳線の再開は17時頃と見込まれていた。
《佐藤正樹》

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