トヨタ自動車の近未来バッテリーEV…新戦略展開［写真41点］

トヨタ自動車は12月14日、近未来に向けてのバッテリーEV（BEV）戦略を発表した。カーボンニュートラルの実現に向けたトヨタ自動車の戦略の中で、有力な選択肢であるバッテリーEVの開発・生産・市場展開についての戦略だ。
バッテリーEVはクリーンなエネルギーを使ってCO2排出をゼロにする「カーボンニュートラルビークル」だ。トヨタ自動車では2030年までに30車種のバッテリーEVを展開し、グローバルに乗用・商用各セグメントにおいてフルラインでバッテリーEVをそろえるという。2030年のバッテリーEVのグローバル販売台数は、年間350万台をめざす。
350万台のうち100万台がレクサスだ。レクサスは2030年までにすべてのカテゴリーでバッテリーEVを設定し、欧州、北米、中国ではバッテリーEV100％とする。さらに、2035年にはグローバルでバッテリーEV100％をめざす。
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