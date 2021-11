VWの電動SUVクーペ『ID.5』 高性能版「GTX」とともに11月3日発表へ

フォルクスワーゲン(Volkswagen)は11月2日、『ID.5 GTX』に加えて、『ID.5』も11月3日、ワールドプレミアすると発表した。

フォルクスワーゲンはすでに、ID.5 GTXのプロトタイプの写真を公開している。「GTX」はパフォーマンスとデザインを重視し、「GTI」やプラグインハイブリッド車(PHV)の「GTE」と並んで、フォルクスワーゲンのEVのトップパフォーマンスモデルに位置付けられる。ID.5 GTXは、すでに欧州で発表されているID.4 GTXに続く、GTX第2弾モデルとなる。

ID.5 GTXのベース車両となるID.5も11月3日、同時にワールドプレミアされることが決定した。ID.5とID.5 GTXは、フォルクスワーゲンブランド初のフル電動SUVクーペで、フォルクスワーゲンの新世代EVの「ID.」ファミリーの中では、電動SUVの『ID.4』のクーペ版に位置づけられる。

