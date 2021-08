　　 MONSTERのディストリビューションブロック全8モデル発売

MONSTERのディストリビューションブロックは、ベース素材に高い電気伝導率を誇る純銅ブロックを採用することで高い電源供給能力を持ち、カーオーディオ機器のパフォーマンスを最大限に引き出す。

全モデルともに衝撃や熱に強いポリカーボネート製の保護ケースを備えており、ブロック表面は質感の高いサテン仕上げのニッケルメッキで、パワーケーブルの接続はイモネジ圧着式で確実なコンタクトを約束。ブロックに設けられた入力端子には1/0 AWG → 4 AWG変換アダプター(M800-AFS1を除く7モデルの共通仕様)を装備。ケーブル外径がφ16mmにも及ぶ1/0 AWGサイズのパワーケーブルを接続する場合には変換アダプターを取り外すことで接続を可能する。価格は9,350円(税込)~18,150円(税込)。ラインナップと価格(すべて税込)は以下の通り。

インラインヒューズホルダー ラインナップ

■M800-AFS1 ¥9,350(税抜価格¥8,500)

仕様:4 AWG用インラインAFS(MIDI/MANL)ヒューズホルダー

●4 AWGx1入力・4 AWGx1出力●サイズ:W82×D32×H27mm

■M800-ANL1 ¥10,340(税抜価格¥9,400)

仕様:1/0 or 4 AWG用インラインANLヒューズホルダー

●1/0 or 4 AWGx1入力・1/0 or 4 AWGx1出力●サイズ:W92×D42×H34mm

ヒューズディストリビューションブロック ラインナップ

■M800-AFS2 ¥13,860(税抜価格¥12,600)

仕様:2分配 AFS(MIDI/MANL)ヒューズデュストリビューションブロック

●1/0 or 4 AWGx1入力・4 AWGx2出力●サイズ:W86×D42×H33mm

■M800-AFS3 ¥16,170(税抜価格¥14,700)

仕様:3分配 AFS(MIDI/MANL)ヒューズデュストリビューションブロック

●1/0 or 4 AWGx1入力・4 AWGx3出力●サイズ:W89×D58×H33mm

■M800-AFS4 ¥18,150(税抜価格¥16,500)

仕様:4分配 AFS(MIDI/MANL)ヒューズデュストリビューションブロック

●1/0 or 4 AWGx1入力・4 AWGx4出力●サイズ:W89×D73×H33mm

アースブロック ラインナップ

■M800-DB12 ¥9,460(税抜価格¥8,600)

仕様:2分配 アースブロック

●4 AWGx2入力・1/0 or 4 AWGx1出力●サイズ:W48×D40×H31.5mm

■M800-DB13 ¥9,900(税抜価格¥9,000)

仕様:3分配 アースブロック

●4 AWGx3入力・1/0 or 4 AWGx1出力●サイズ:W57×D40.5×H31.5mm

■M800-DB14 ¥10,560(税抜価格¥9,600)

仕様:4分配 アースブロック

●4 AWGx4入力・1/0 or 4 AWGx1出力●サイズ:W66×D42×H31.5mm