VW マルチバン 次期型、前後スライド式センターコンソール採用…格納式テーブル付き

フォルクスワーゲンは5月11日、2021年後半にワールドプレミアする予定の次期『マルチバン』(Volkswagen Multivan)に、前席と後席の間をスライドするセンターコンソールを採用すると発表した。後席での使用時には、格納式テーブルとしても機能する。

フォルクスワーゲンは1985年9月、ドイツ・フランクフルトで開催されたIAA国際モーターショー(商用車)において、商用バンの『T3』をベースにした乗用バージョン、初代マルチバンを発表した。

以来、『T4』、『T5』、現行の『T6』をベースにした乗用ミニバンとして、マルチバンが設定されてきた。2019年には、現行のマルチバンが大幅改良を受け、「マルチバン6.1」にアップデートされた。現行型には、新しいシートシステムやキャプテンシート、格納式テーブル、インテリジェントなインフォテインメントや先進運転支援システム(ADAS)を搭載している。

フォルクスワーゲンは次期マルチバンに、前席と後席の間をスライドするセンターコンソールを採用する。このスライド式センターコンソールは、後席での使用時には、格納式テーブルとしても機能する。

Even the first #Multivan more than 35 years ago had a table in the back. Now comes the most flexible table ever: a multi-function system, which can also be used as a centre console on any seating row. Have a look! #AllNewMultivan #WeTransportSuccessFreedomFuture pic.twitter.com/hoU9Gd4yJn