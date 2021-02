レクサス、新たな「F SPORT」モデルを間もなく発表

レクサス(Lexus)の米国部門は2月16日、新たな「F SPORT」モデルを間もなく、初公開すると発表した。

F SPORTモデルの頂点に位置するのが、専用エンジンを搭載し、究極のパフォーマンスを追求した「F」モデルだ。過去には『LFA』や『IS F』、『GS F』、現行ラインナップでは『RC F』が、これに該当する。

一方、レクサス各車に幅広く設定されているのが、「Fスポーツ」だ。Fスポーツは、スポーツバージョンに位置づけられ、メッシュパターンのフロントグリルなどが特長になる。

レクサスの米国部門が間もなく初公開する予定の新たなF SPORTモデルは、新世代のパフォーマンス車になるという。

A new era of F SPORT performance vehicles is coming. https://t.co/ul7Ogb0Mn3 pic.twitter.com/yZBnWcuoUI