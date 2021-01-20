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ブリヂストンはモータースポーツと「POTENZA」を動画で訴求…東京オートサロン2021

　　 インディ500で優勝した佐藤琢磨選手。ファイアストンはブリヂストンの北米子会社
  • インディ500で優勝した佐藤琢磨選手。ファイアストンはブリヂストンの北米子会社
  • SUPER GTで3度目のチャンピオンを獲得した山本尚貴
  • POTENZA RE07D
  • POTENZA RE12D
  • ブリヂストン（東京オートサロン2021バーチャルオートサロン）

東京オートサロン2021においてブリヂストンは、バーチャルオートサロンにブースを構え、延べ15本の動画を配信、モータースポーツシーンで活躍する「POTENZA」ブランドを訴求した。

配信されている動画は以下の通り。
●「SUPER GT トークショー」土屋圭市×脇阪寿一
●「TGR 86/BRZレーサー レーシングシミュレーター対決 1/3」佐々木雅弘×井口卓人×ピストン西沢
●「＜祝＞佐藤琢磨選手 インディ500 優勝！」佐藤琢磨×ピストン西沢
●「土屋圭市EAが語るRE-71RSの魅力」土屋圭市×本田真悟×ピストン西沢
●「2020 SUPER GT GT500 CLASS CHAMPION トークショー」山本尚貴×ピストン西沢
●「TGR 86/BRZレーサー レーシングシミュレーター対決 2/3」鶴賀義幸×岩岡万梨恵×ピストン西沢
●「SUPER GT トークショー」星野一義× 鈴木亜久里×ピストン西沢
●「POTENZA（タイヤ＆ホイール）開発ドライバーと開発者が語る開発秘話」佐々木雅弘×本田真悟×松嶋初音
●「佐藤琢磨選手 レーシングシミュレーター対決 3/3」佐藤琢磨×ピストン西沢

Product PV
●「RE004×ピストン西沢」
●「RE07D×TGR/86 BRZレーサー」
●「POTENZA RE12D×TGR/86レーサー」
●「POTENZA Adrenalin RE004 Impression」自動車ジャーナリスト 飯田裕子さん・石井昌道さん
●「POTENZA RE-71RS INTERVIEW」DRIFT 草場佑介選手
●「POTENZA RE-71RS Impression マサとセンパイが行く！ 堪能ドライブ」

東京オートサロン2021の会期は17日までだったが、バーチャルオートサロンは11月30日まで開催中。また動画はYouTubeのブリヂストン公式チャンネルにアーカイブされている。
《高木啓》

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