ブリヂストンはモータースポーツと「POTENZA」を動画で訴求…東京オートサロン2021

東京オートサロン2021においてブリヂストンは、バーチャルオートサロンにブースを構え、延べ15本の動画を配信、モータースポーツシーンで活躍する「POTENZA」ブランドを訴求した。

配信されている動画は以下の通り。

●「SUPER GT トークショー」土屋圭市×脇阪寿一

●「TGR 86/BRZレーサー レーシングシミュレーター対決 1/3」佐々木雅弘×井口卓人×ピストン西沢

●「＜祝＞佐藤琢磨選手 インディ500 優勝！」佐藤琢磨×ピストン西沢

●「土屋圭市EAが語るRE-71RSの魅力」土屋圭市×本田真悟×ピストン西沢

●「2020 SUPER GT GT500 CLASS CHAMPION トークショー」山本尚貴×ピストン西沢

●「TGR 86/BRZレーサー レーシングシミュレーター対決 2/3」鶴賀義幸×岩岡万梨恵×ピストン西沢

●「SUPER GT トークショー」星野一義× 鈴木亜久里×ピストン西沢

●「POTENZA（タイヤ＆ホイール）開発ドライバーと開発者が語る開発秘話」佐々木雅弘×本田真悟×松嶋初音

●「佐藤琢磨選手 レーシングシミュレーター対決 3/3」佐藤琢磨×ピストン西沢

Product PV

●「RE004×ピストン西沢」

●「RE07D×TGR/86 BRZレーサー」

●「POTENZA RE12D×TGR/86レーサー」

●「POTENZA Adrenalin RE004 Impression」自動車ジャーナリスト 飯田裕子さん・石井昌道さん

●「POTENZA RE-71RS INTERVIEW」DRIFT 草場佑介選手

●「POTENZA RE-71RS Impression マサとセンパイが行く！ 堪能ドライブ」