北日本に再び大雪…東北新幹線仙台～盛岡間は15時頃再開の予定　1月19日の鉄道運休情報

1月19日未明からの大雪や強風の影響で、北日本を中心としたJR各線で運休や遅れが続出している。同日午後以降も運休する線区は次のとおり（1月19日12時時点）。

■JR北海道

・函館本線／長万部～倶知安（終日）、倶知安～小樽～手稲（16時頃まで）。

・根室本線／釧路～根室（上りは19時頃から、下りは16時頃から）。

・釧網本線／根室本線を含む釧路～網走全線（上りは終日、下りは15時頃から）。

■JR東日本

・東北新幹線／仙台～盛岡（15時頃まで）。

・東北本線／松島～一ノ関（15時頃まで）。

・花輪線／IGRいわて銀河鉄道線を含む盛岡～大館全線（15時頃まで）。

・男鹿線／奥羽本線を含む秋田～男鹿全線（夕方頃まで）。

・五能線／能代～鯵ヶ沢（終日）、東能代～能代（夕方頃まで）、奥羽本線を含む鯵ヶ沢～弘前（夕方頃まで）。

・釜石線／遠野～釜石（19時頃まで）。

・北上線／北上～ほっとゆだ（17時頃まで）、ほっとゆだ～横手（終日）。

・羽越本線／酒田～秋田（夕方頃まで）。

・奥羽本線／新庄～院内（終日、再開は1月20日始発からを予定）、追分～大館（夕方頃まで）。大曲～秋田は再開見込み立たず。

・常磐線／いわき～浪江（15時頃まで）。

・米坂線／今泉～坂町（16時30分頃まで）。

・只見線／小出～大白川（終日、1月20日始発から再開予定）。

・陸羽西線／新庄～余目全線（終日）。

■JR西日本

・大糸線／南小谷～糸魚川（16時40分頃まで）。