ホーム 鉄道 企業動向 記事

北日本に再び大雪…東北新幹線仙台～盛岡間は15時頃再開の予定　1月19日の鉄道運休情報

　　 1月19日10時59分頃の函館本線小樽駅構内。同駅発着の列車は上下とも16時頃まで全面運休となる。
  • 1月19日10時59分頃の函館本線小樽駅構内。同駅発着の列車は上下とも16時頃まで全面運休となる。
  • 1月19日10時59分頃、小樽駅の倶知安方。線路が完全に埋もれている。
  • 1月19日11時頃、小樽駅の掲示。銭函～小樽間でポイント不転換が発生している模様。

1月19日未明からの大雪や強風の影響で、北日本を中心としたJR各線で運休や遅れが続出している。同日午後以降も運休する線区は次のとおり（1月19日12時時点）。

■JR北海道
・函館本線／長万部～倶知安（終日）、倶知安～小樽～手稲（16時頃まで）。
・根室本線／釧路～根室（上りは19時頃から、下りは16時頃から）。
・釧網本線／根室本線を含む釧路～網走全線（上りは終日、下りは15時頃から）。

■JR東日本
・東北新幹線／仙台～盛岡（15時頃まで）。
・東北本線／松島～一ノ関（15時頃まで）。
・花輪線／IGRいわて銀河鉄道線を含む盛岡～大館全線（15時頃まで）。
・男鹿線／奥羽本線を含む秋田～男鹿全線（夕方頃まで）。
・五能線／能代～鯵ヶ沢（終日）、東能代～能代（夕方頃まで）、奥羽本線を含む鯵ヶ沢～弘前（夕方頃まで）。
・釜石線／遠野～釜石（19時頃まで）。
・北上線／北上～ほっとゆだ（17時頃まで）、ほっとゆだ～横手（終日）。
・羽越本線／酒田～秋田（夕方頃まで）。
・奥羽本線／新庄～院内（終日、再開は1月20日始発からを予定）、追分～大館（夕方頃まで）。大曲～秋田は再開見込み立たず。
・常磐線／いわき～浪江（15時頃まで）。
・米坂線／今泉～坂町（16時30分頃まで）。
・只見線／小出～大白川（終日、1月20日始発から再開予定）。
・陸羽西線／新庄～余目全線（終日）。

■JR西日本
・大糸線／南小谷～糸魚川（16時40分頃まで）。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

編集部おすすめのニュース

  • 新潟県内のJR線は1月16日までに全線再開へ　1月15日の鉄道再開・運休情報 画像 新潟県内のJR線は1月16日までに全線再開へ　1月15日の鉄道再開・運休情報
  • 上越・羽越線などが全線再開…えちごトキめき鉄道は早くとも1月15日再開の見込み　1月14日の鉄道計画運休 画像 上越・羽越線などが全線再開…えちごトキめき鉄道は早くとも1月15日再開の見込み　1月14日の鉄道計画運休
  • 新潟のえちごトキめき鉄道は5日連続の全面運休…北海道では除雪機械が出火　1月13日の鉄道計画運休 画像 新潟のえちごトキめき鉄道は5日連続の全面運休…北海道では除雪機械が出火　1月13日の鉄道計画運休
Response.TV
  • 動画
  • 動画
  • 動画
  • 動画

特集

【鉄道】注目の記事

JR北海道

JR東日本

JR西日本

おすすめのニュース

主要メーカー別インデックス
国産自動車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ
外国自動車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ クライスラー ジープ フォード シボレー キャデラック サーブ ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス ダッジ マセラティ アストンマーチン ロールスロイス ベントレー ヒュンダイ
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES