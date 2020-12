ホワイト内装が登場！マツダ ロードスターRF VS White Selection［詳細画像］

12月10日にマツダ『ロードスター』『ロードスターRF』が商品改良、内外装に新色を追加した。今回紹介するのは、ロードスターRF「VS White Selection(VS ホワイトセレクション)」。その名の通り、ホワイトの内装が大きな特徴だ。

4代目ロードスターのコンセプトである「人生を楽しもう “Joy of the Moment, Joy of Life”」をさらに深め、オープンカーならではの、幌とボディ、インテリアのカラーコーディネーションの楽しさを広げる改良となっている。

ロードスターの「Sレザーパッケージ」とロードスターRFの「VS」グレードに設定された「ホワイトセレクション」では、内装に「ピュアホワイト」を設定。レザーシートとダッシュボードのアンダー部分、ドア内装にホワイトをあしらい、明るいトーンで開放感を高めた空間を演出している。

外装には、エレガントさを際立たせた「ディープクリスタルブルーマイカ」(100周年特別記念車を除く)を設定した。

マツダ ロードスターRF VS ホワイトセレクションは、MTが377万6300円、ATが380万3800円から。ロードスター S レザーパッケージホワイトセレクションは、MTが320万9800円、ATが332万5300円から。