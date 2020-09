日産 Zプロト、9月16日デビューへ…最終ティーザー

日産自動車の米国部門は9月15日、日本時間16日午前9時30分=米国東部時間15日午後8時30分にデジタルワールドプレミアされる予定の、『Zプロト』(Nissan Z Proto)の最終ティザーイメージを、公式ツイッターを通じて公開した。

Zプロトは、次期『フェアレディZ』(海外名:『370Z』)を示唆したプロトタイプとなる。日産によると、50年の情熱と伝統を現代のテクノロジーと組み合わせ、伝説のZスポーツカーの新世代を開発しているという。

日産自動車の米国部門は今回、9月16日のデジタルワールドプレミアを控えて、Zプロトの最終ティザーイメージを、公式ツイッターを通じて公開した。

このティザーイメージは、Zプロトを正面から捉えたものだ。最新のLEDテクノロジーが採用されたヘッドライトが見て取れる。

Only a few hours left until we unleash the #PowerofZ! The #NissanZ Proto will be revealed Sept. 15 at 8:30 p.m. EDT.



Set your reminder and watch it live at https://t.co/VaKU2tEFSZ pic.twitter.com/vvWQY5mFcB