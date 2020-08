メルセデスAMG GT 4ドアクーペ、ポルシェ パナメーラ のニュル新記録に挑戦へ

メルセデスベンツの高性能車部門のメルセデスAMGは8月26日、メルセデスAMG『GT 63 S 4MATIC+ 4ドアクーペ』がドイツ・ニュルブルクリンク北コースで再び、タイムアタックを行うと公式ツイッターを通じて発表した。

今回の発表は、ポルシェが改良新型『パナメーラ』の「ターボS」でドイツ・ニュルブルクリンク北コースをタイムアタックし、世界最速の「エグゼクティブカー」に認定されたことを受けたものだ。タイムアタックは、ポルシェのテスト&開発ドライバーのラース・カーン氏が担当した。同氏が、ニュルブルクリンク北コースの20.832kmを7周した。その結果、ベストタイムは、7分29秒81。このタイムを立会人が、ニュルブルクリンク北コースにおけるエグゼクティブカーカテゴリーの新記録と認定している。

これまで、ニュルブルクリンク北コースにおけるエグゼクティブカーカテゴリーの最速ラップタイムを保持していたのは、メルセデスAMG GT 63S 4MATIC+ 4ドアクーペだった。2018年秋、7分30秒109のタイムを打ち立てている。

メルセデスAMGは、「メルセデスAMG GT 63S 4MATIC+ 4ドアクーペの7分30秒109のタイムはクラスの最高であり、最新の記録(ポルシェ・パナメーラの7分29秒81)に対しては、わずか0.3秒の差だ。 我々は再び、ニュルブルクリンク北コースでタイムアタックを行うつもりだ」と、ツイートしている。

