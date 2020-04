三菱自動車、社会貢献STEP活動の方針を改定　コミュニケーションワード・ロゴマークも設定

三菱自動車は、「三菱自動車社会貢献STEP活動」の方針を2020年4月に改定、より多くの人にこの活動を知ってもらうため、コミュニケーションワード「STEP to the future」およびロゴマークも新たに設定した。

同社はこれまで、「次世代育成」「交通安全」「環境保全」「地域活動」の4つを社会貢献活動の主要分野とし、企業ビジョン・ミッションにもとづき、「三菱自動車社会貢献STEP活動」として推進。「三菱自動車STEP募金」を活用した世界中の子どもたちの植林・育林活動を支援する地球緑化プログラム「子供の森」計画への寄付や、フィリピンでの小学校の新校舎建設支援など、グローバルでの活動も行ってきた。

今回、自然災害や格差社会といった近年多様化する世界的な社会課題を受け、三菱自動車では課題解決へのさらなる貢献を目指し、主要な市場との連携をさらに強化し、社会貢献活動の幅を拡げるために方針を改定。「Society」、「Traffic safety」、「Environment」、「People」の4つの頭文字からSTEP活動としている。

新たなSTEP活動では、世代や地域を問わず、より多くの人を対象に、より各々のニーズに即した支援を行うべく、従来の方針の「次世代育成(Support for the next generation)」を「人(People)」、「地域活動(Participation in local communities)」を「地域社会(Society)」に見直すなど、内容を改定した。

今後、地域社会(Society)では、地域のニーズに即した活動を通じ地域社会の発展に、交通安全(Traffic safety)では交通社会の安心・安全の実現に、環境(Environment)では大切な地球環境の保全に、人(People)では人々に寄り添い、笑顔あふれる生活の実現に、それぞれ貢献していく。

同社は、STEP活動を通じ、グループ一丸となってよりよい未来を描くことができる社会の実現に向けた活動に取り組んでいく。