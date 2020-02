ポールスター、コンセプトカーを発表へ…グーグルの次世代HMI搭載

ボルボカーズ傘下の高性能車開発メーカーのポールスター(Polestar)は2月24日、新たなコンセプトカーを2月25日(日本時間2月26日未明)に初公開するとツイッターで発表した。

このコンセプトカーのキーワードは、「Precept」だ。先駆ける、を意味する「Pre」に、コンセプトを合わせた造語となる。ポールスターによると、将来のビジョンを示すコンセプトカーになるという。

ポールスターは、このコンセプトカーのティザーイメージを1点公開した。LEDが組み込まれたライトなどの特長が見て取れる。

Tomorrow, Tuesday 25 February, we reveal a vision of our future. 12:00 CET, https://t.co/crodULiKAf. #PolestarPrecept pic.twitter.com/gfnfSqlfWh