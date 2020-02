シトロエン(Citroen)は2月7日、公式ツイッターを通じて、新型電動モデルのティザーイメージを公開した。

シトロエンは2020年、電動モデル6車種を発売する計画だ。この6車種のひとつが、今回予告された新型電動モデルになる。

シトロエンは、2020年にシトロエンは、すべての人に電動モビリティを提供する、としている。

なお、この新型電動モデルは2月27日に発表される予定だ。

In 2020, Citroen makes electric mobility accessible to all!

SAVE THE DATE: February 27th Stay tuned! #ElectricForAll #InspiredByYouAll pic.twitter.com/Ur6XOVivNq