2019年を振り返り、話題を呼んだあのクルマは実際どうなの？

『driver』(ドライバー)2020年2月号

価格:660円(本体価格600円+税)

発行:八重洲出版

毎月20日に発売している『driver』も、今号で2019年を締めくくる。発売日と発売号が異なる事情は置いておいて、2019年も様々な最新モデルが登場した。2019年の終わりにもう一度評価してみようというのが今月号の特集だ。

世界待望のスポーツカーだが、蓋を開ければ「ドイツ製じゃないか」と揶揄された一台。お顔がすげ替えられ、最新装備満載で帰ってきた国産スポーツセダン。遅れること2か月、ようやく発売された謎のエンジン搭載車。などなどなど、話題を呼んだ国産車を集め、再検証をした。登場当初は新しいものに浮かれていたのかもしれない。改めて試乗してみたら印象も変わるかもしれない。年末号で、各雑誌がその年の振り返りをするのは最早風物詩。今年1年、皆さまどのクルマが心に残っているでしょうか。driverをお供に、今年一年を振り返ってはいかがだろうか。

気になる見出し……●2019年注目モデル 再検証SPECIAL●ニューモデル速攻試乗! ●driver’s CAR OF THE YEAR●日本の国宝!? 軽スポーツ頂上決戦 コペンGRスポーツ vs S660モデューロ●冬ドライブの危険回避術

