ASPEN燃料を無償提供、熊本地震の被災地支援…橋本屋

橋本屋は、7月28日に熊本県で発生した地震により被災された地域への支援として、4サイクルエンジン用燃料「ASPEN4」および2サイクルエンジン用燃料「ASPEN2」の無償提供を実施すると発表した。

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災害時には、停電時の電源確保や復旧作業において、発電機やチェンソーなどのエンジン機器が重要な役割を果たす。橋本屋では、避難所や自治体などの復旧・支援活動に役立ててもらうため、今回の無償提供を決定した。

提供する燃料は2種類だ。

・ASPEN4：4サイクルエンジン用燃料

・ASPEN2：2サイクルエンジン用燃料

なお、自動車やオートバイなど公道を走行する車両には使用できない。また、使用前に各機器の取扱説明書を確認する必要がある。

支援の対象は自治体・避難所などの団体に限られており、個人宅への配送・提供は行わない。配送状況によっては、届くまでに時間がかかる場合もある。

支援を希望する自治体・避難所関係者は、橋本屋の公式サイトのお問い合わせフォームから連絡・相談できる。

橋本屋は1897年（明治30年）創業で、120年以上の歴史を持つ特殊燃料の専門商社だ。林業現場の安全を重視した燃料「ASPEN2」の提供を通じて、林業従事者の健康と安全を支えることを企業理念としている。今後も被災地への必要な支援を継続するとしている。