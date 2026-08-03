ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ASPEN燃料を無償提供、熊本地震の被災地支援…橋本屋

ASPEN4（4サイクルエンジン用燃料）
  • ASPEN4（4サイクルエンジン用燃料）
  • ASPEN2（2サイクルエンジン用燃料）

橋本屋は、7月28日に熊本県で発生した地震により被災された地域への支援として、4サイクルエンジン用燃料「ASPEN4」および2サイクルエンジン用燃料「ASPEN2」の無償提供を実施すると発表した。

【画像全2枚】

災害時には、停電時の電源確保や復旧作業において、発電機やチェンソーなどのエンジン機器が重要な役割を果たす。橋本屋では、避難所や自治体などの復旧・支援活動に役立ててもらうため、今回の無償提供を決定した。

提供する燃料は2種類だ。

・ASPEN4：4サイクルエンジン用燃料

・ASPEN2：2サイクルエンジン用燃料

なお、自動車やオートバイなど公道を走行する車両には使用できない。また、使用前に各機器の取扱説明書を確認する必要がある。

支援の対象は自治体・避難所などの団体に限られており、個人宅への配送・提供は行わない。配送状況によっては、届くまでに時間がかかる場合もある。

支援を希望する自治体・避難所関係者は、橋本屋の公式サイトのお問い合わせフォームから連絡・相談できる。

橋本屋は1897年（明治30年）創業で、120年以上の歴史を持つ特殊燃料の専門商社だ。林業現場の安全を重視した燃料「ASPEN2」の提供を通じて、林業従事者の健康と安全を支えることを企業理念としている。今後も被災地への必要な支援を継続するとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

令和8年熊本地震（2026年）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews