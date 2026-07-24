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ASPINA、レアアースフリーモーターに関する供給契約を締結…今週のビジネス記事ランキング

Niron社のレアアースフリー窒化鉄磁石（緑色部分）を用いたASPINA製ブラシレスDCモータ
  • Niron社のレアアースフリー窒化鉄磁石（緑色部分）を用いたASPINA製ブラシレスDCモータ
  • 大型電気バス「K8」
  • 積水化学のロゴ
  • らしく走れ、日産。
  • 「（仮称）石狩冷凍冷蔵倉庫開発プロジェクト」の完成イメージ

7月16～22日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週はASPINAとナイロン・マグネティクスの供給契約に関する記事に注目が集まりました。


1位） レアアースフリーモーター、ASPINAがナイロン・マグネティクスと供給契約を締結：337 Pt.

シナノケンシ（ブランド名：ASPINA）は、レアアース（希土類）を使用しない窒化鉄磁石を開発するナイロン・マグネティクスと、レアアースフリーのモータソリューションに関する供給契約を締結したと発表した。
ナイロン・マグネティクスの窒化鉄磁石技術でレアアースフリーモーターの量産化に向けた検討へ





2位） BYD、「日本バス協会」に賛助会員として正式加盟…EVバス普及へ：74 Pt.

BYDは7月17日、公益社団法人「日本バス協会」の賛助会員に正式加盟したと発表した。
20215年以来500台を超える納車実績





3位） 積水化学のPVB中間膜特許、クラレの無効化請求を退ける…欧州・韓国で：40 Pt.

積水化学工業の高機能プラスチックスカンパニーは、欧州および韓国において、PVB中間膜に関する複数の特許を維持する判決・審決を相次いで得たと発表した。
積水化学は今後損害賠償請求についても検討を進める





4位） 「らしく走れ、日産。」新しいブランドメッセージを発表：33 Pt.

日産自動車は7月16日、新型『エルグランド』の発表にあわせ、新たなブランドメッセージ「らしく走れ、日産。」を発表した。同社の杉本全執行職は、「これからの日産の思いを込めた」と説明した。
新型エルグランドから新しいブランドイメージを体現していく





5位） 北海道初のマルチテナント型冷凍冷蔵倉庫、小樽市に建設へ…約3000坪の大型開発：15 Pt.

ターナー＆タウンゼントは、グループ企業のシービーアールイーと共同体制を構築し、北海道小樽市の石狩湾新港地域において、北海道初となるマルチテナント型冷凍冷蔵倉庫の開発プロジェクトを推進すると発表した。
既存倉庫の老朽化等の問題の解決を目指す


《レスポンス編集部》

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