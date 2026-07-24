ASPINA、レアアースフリーモーターに関する供給契約を締結…今週のビジネス記事ランキング

7月16～22日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週はASPINAとナイロン・マグネティクスの供給契約に関する記事に注目が集まりました。
シナノケンシ（ブランド名：ASPINA）は、レアアース（希土類）を使用しない窒化鉄磁石を開発するナイロン・マグネティクスと、レアアースフリーのモータソリューションに関する供給契約を締結したと発表した。
BYDは7月17日、公益社団法人「日本バス協会」の賛助会員に正式加盟したと発表した。
積水化学工業の高機能プラスチックスカンパニーは、欧州および韓国において、PVB中間膜に関する複数の特許を維持する判決・審決を相次いで得たと発表した。
日産自動車は7月16日、新型『エルグランド』の発表にあわせ、新たなブランドメッセージ「らしく走れ、日産。」を発表した。同社の杉本全執行職は、「これからの日産の思いを込めた」と説明した。
ターナー＆タウンゼントは、グループ企業のシービーアールイーと共同体制を構築し、北海道小樽市の石狩湾新港地域において、北海道初となるマルチテナント型冷凍冷蔵倉庫の開発プロジェクトを推進すると発表した。