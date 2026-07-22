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静岡県長泉町のオンデマンド交通「SPICE BOX」、8月から本格運行…移住者・シニア層の移動を支援

オンデマンド交通「SPICE BOX」
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静岡県長泉町は、交流型オンデマンド交通「SPICE BOX（スパイスボックス）」を8月3日（月）より本格運行開始すると発表した。

【画像】オンデマンド交通「SPICE BOX」

受託事業者は合同会社うさぎ企画、運行事業者は伊豆箱根鉄道が担う。

本サービスは、長泉町中心部から三島駅までの4km圏内にある停留所40か所（一部三島市含む）を結ぶオンデマンド交通だ。長泉町公式LINEのミニアプリから誰でも簡単に予約できる仕組みを採用している。

運行時間は8:30～17:30で、車両は2台体制となる。1号車は大型ワゴン（乗客9名・毎日運行）、2号車は普通自動車の「JPN TAXI」（乗客4名・水～日および祝日の月・火運行）だ。

運賃は3kmまでが大人350円・子ども200円、3km超が大人450円・子ども250円に設定されている。

長泉町は首都圏からの移住者が増加しており、マイカーを持たない移住者や子育て層が自由に移動できる交通手段へのニーズが高い地域だ。2024年から2度にわたって実施した実証実験では、通勤・通学者や子育て層に加え、運転手の接客能力向上によって交流を目的とするシニア層の利用も増加した。1日50人以上の乗客を記録し、リピート率は70%に達するなど、地域に定着したサービスとなった。

昨年度実施した3か月間の実証実験では、全利用者のうちマイカーを持たない首都圏からの移住者が4割を占め、移住者のニーズが改めて証明された。

長泉町は本格運行後もエリア拡大を含めたサービスの検討・改善を続け、地域活性化につなげていく。

《森脇稔》

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