ブリヂストン『FINESSA』、日刊自「用品大賞2026」タイヤ部門賞を受賞

ブリヂストンのタイヤブランド『FINESSA（フィネッサ）』が、日刊自動車新聞社主催の「第39回 日刊自動車新聞 用品大賞2026」においてタイヤ部門賞を受賞した。

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フィネッサは2026年2月より展開されているブランドで、日常の運転や家族とのドライブ、趣味・レジャーなど多様化するカーライフに対応し、安心・安全と快適を提供することを目指して誕生した。ブランド名には、安心・安全（SAFETY）を軸に、より快適で心地よい（FINE）車内空間を提供したいという思いが込められている。

今回の受賞では、ウェットグリップ性能の高さや、タイヤが摩耗しても高い排水性を維持する安全性と、優れた静粛性・乗り心地を両立している点が高く評価された。さらに、コストパフォーマンスの高さや、製品設計・素材選定における環境負荷低減への配慮といったサステナビリティへの貢献も、現在の時流や社会情勢に沿うものとして認められた。

第39回 日刊自動車新聞 用品大賞2026は、2025年4月から2026年6月の期間にアフター市場で高い注目を集めた自動車関連用品（自動車メーカーの純正品を除く）を対象に、カー用品量販店へのヒアリングやアンケート調査の結果をもとに、「商品の革新性」「市場性」「話題性」などを総合的に評価して選定される賞だ。

ブリヂストンは今後も、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」で掲げる「Ease―より安心で心地よいモビリティライフを支えること」に取り組む方針を示している。

ブリヂストン『FINESSA』が日刊自動車新聞 用品大賞2026タイヤ部門賞を受賞