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デンソークリエイト、AIで組込み開発を変える4製品を披露へ…EdgeTech+ WEST 2026

TimeTracker RX
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デンソークリエイトは、7月23日（木）・24日（金）にグランフロント大阪（ブース番号：B-U29）で開催される組込み・IoT技術の展示会「EdgeTech+ WEST 2026」に出展する。

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同社は、組込み開発の現場が抱える「自社環境ではAIを活用できない」「ナレッジが共有されない」といった課題に対し、人とAIが協働する新しい開発プロセスを提案。開発現場のデジタル化・効率化を支援する4つの製品を展示する。

■ DC Agentiqs（ディーシー エージェンティクス）

要求から設計・実装・テストまでをノーコードで支援するAIエージェントプラットフォームだ。クラウド型AIサービスの導入が難しい組込み開発の現場向けに、各社の開発環境に特化したAIエージェントを作成できる。ワークフローによる再現性の確保や、チーム全体でのAI活用も特長だ。「Next Design」や「Lightning Review」と連携することで、開発プロセス全体の最適化を実現する。2026年5月29日にリリースしたV1.1を初めて紹介する。

■ Next Design（ネクスト デザイン）

設計情報のデジタル化・一元管理により開発効率の向上を図るツールだ。メタモデルとビューによる自社専用設計ツールへのカスタマイズ、トレーサビリティやプロダクトライン管理による品質向上、AIによる設計支援などを備える。

■ Lightning Review（ライトニング レビュー）

指摘の抜け漏れを防ぐレビュー支援ツールだ。指摘内容や修正結果をダイレクトに記録し、チーム全体のレビュー活動を支援する。

■ TimeTracker RX（タイムトラッカー アールエックス）

ドラッグ＆ドロップで工数を簡単に入力できるツールだ。わずか1分で工数を記録し、正確な実績データを蓄積。プロジェクトの進捗や課題の見える化を支援する。2026年6月26日リリースのバージョン1.0.1を初めて紹介する。

《森脇稔》

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