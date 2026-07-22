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自動車開発を支援する製品・サービス、大阪エヌデーエスが出展へ…EdgeTech＋ West 2026

前回の大阪エヌデーエスのブース
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システムおよびソフトウェアの開発・支援を手掛ける大阪エヌデーエスは、7月23日（木）～24日（金）にグランフロント大阪（大阪市北区）で開催される「EdgeTech＋ West 2026」に、自動車や産業機器向け開発を支援する製品およびサービスを出展する。

「EdgeTech＋」は、横浜と大阪で毎年開催されている日本最大級の組み込み・エッジテクノロジー総合展示会だ。組み込み技術は、AI（人工知能）やIoT（モノとモノがインターネットでつながる技術）、エッジコンピューティングの進展に伴い、その役割を大きく変化させている。

会場には自動車、製造、モバイル、医療、通信、ネットワーク家電など幅広い分野の研究・開発・設計者が来場する予定で、「EdgeTech＋ West 2026」では展示に加え、有識者による講演も多数予定されており、6000人以上の来場が見込まれている。

■日本の組み込みシステム市場は急成長

リサーチ・ネスター社の調査によると、日本の組み込みシステム市場規模は2025年に58億米ドルと推定されており、2035年末には122億ドルを超えると予想されている。2026年～2035年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）7.8%での成長が見込まれ、2026年には62億米ドルに達するとされている。

大阪エヌデーエスは、社会インフラや産業を支える組み込み開発技術の重要性を踏まえ、コンサルティングから設計・開発・運用・保守まで一貫したサービスを提供している。

《森脇稔》

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