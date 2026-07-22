ベクター・ジャパン、自動車テスト手法の講演などを予定…EdgeTech+ West 2026

ベクター・ジャパンは、7月23日（木）～24日（金）に大阪で開催される組み込み技術の展示会『EdgeTech+ West 2026』に出展する。

会場はグランフロント大阪 北館 B2F コングレコンベンションセンターで、開催時間は両日とも10:00～17:00。ベクター・ジャパンのブースはA-B20となっている。

また、同社エンジニアによる講演も予定されている。講演タイトルは「なぜ、テストはいつも最後に地獄をみるのか － 自動車業界の事例から考える評価手法」。7月24日（金）15:00～15:45に、同コンベンションセンター Room10で行われる。

来場には事前登録が必要で、詳細は公式サイトで確認できる。

ベクター・ジャパンの親会社であるベクターは、電子システムの開発や車載ネットワーク構築向けのソフトウェアツール・組み込みコンポーネントを提供するリーディングカンパニーだ。

車載Ethernet、E-モビリティ、AUTOSAR Adaptive、自動運転（AD）、先進運転支援システム（ADAS）、コネクテッド、セーフティ／セキュリティ、ソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）、Vehicle OSなど、最先端技術への対応を強みとしている。

自動車分野にとどまらず、商用車・建機・農機・航空宇宙・鉄道・医療機器・産業機器など幅広いミッションクリティカル分野にもソリューションを提供している。

本社はドイツのシュツットガルトにあり、アメリカ・イギリス・フランス・日本・中国など世界14か国32拠点に4500名以上の社員を擁する。ベクター・ジャパンは1998年8月に設立され、東京都港区に本社を置く。