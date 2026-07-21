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トヨタ車体『コムス』の1万1467台をリコール　パーキングブレーキ不具合

トヨタ車体コムス
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トヨタ車体は7月15日、超小型BEVの『コムス』について国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。リコール届出番号は5848。

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対象となるのは型式「ZADTAK30」のコムスで、2012年7月4日から2025年4月8日に製作された1万1467台（車台番号：TAK30-000101～TAK30-011888）だ。

不具合の部位はパーキングブレーキレバーで、原因は2点ある。

（1）ポールの製造管理が不充分なため、硬度が不足しているものがある。レバーに強い衝撃が加わるとポールの先端が破損することがあり、そのまま使用を続けるとポールが摩耗し、レバーを引き上げても保持できなくなることがある。

改善箇所（1）改善箇所（1）

（2）ケーブルガイドブラケットの製造管理が不充分なため、溶接が不足しているものがある。パーキングブレーキを繰り返し操作すると溶接が剥がれ、パーキングブレーキケーブルが入り込んでレバー引き代が増加することがある。

改善箇所（2）改善箇所（2）

最悪の場合、パーキングブレーキが効かなくなり、車両が動き出すおそれがある。不具合件数は（1）が3件、（2）が29件。事故の発生はない。

改善措置として、全車両を対象に、パーキングブレーキレバーを良品と交換し、パーキングブレーキケーブルおよびパーキングブレーキブラケットを新品と交換する。なお、ケーブルにスペーサが取り付けられているものはスペーサを取り外す。

本件は2026年1月14日付け届出番号「5762」でリコール届出を行ったものだが、新たに原因が判明したため、改善措置の内容および対象範囲を見直し、再度届け出たものだ。届出番号5762の改善措置内容を含んでおり、本リコールの改善措置の実施により、リコール「届出番号5762」も実施したものとみなすことができる。

《高木啓》

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