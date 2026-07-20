「めちゃくちゃ快適！」冷房機能付きゴルフカート『クーラーカート』全国主要9コースに導入！「コンディション維持に最高」の声も

リソルグループは、冷房機能付きゴルフカート「クーラーカート」の導入を、全国主要9コースに拡大すると発表した。導入台数や増台時期はゴルフ場により異なる。このニュースにSNSでは、「コンディション維持に最高」「17度から設定できてめっちゃ涼しい」など注目が集まっている。

【画像】冷房機能付きゴルフカート『クーラーカート』

近年の日本の猛暑はゴルファーの健康や安全を脅かしており、夏季のゴルフ場運営における快適・安全なプレー環境の整備が大きな課題となっている。こうした状況を受け、リソルグループはリソル総合研究所を中心に外部企業と連携し、独自の冷房システムを搭載したゴルフカートを開発した。

クーラーカートの最大の特徴は、最大17度のパワフルな冷風だ。従来の送風機とは異なり、しっかりと体を冷やすことができる。冷風を吹き出すのは4本の伸縮式専用ダクトで、向きも距離も自由に調整可能。プレーの合間に搭乗者それぞれの顔や首元へ冷風を届けられる。

また、USB-Cタイプの充電ポートも装備しており、スマートフォンや距離計の充電にも対応する。冬場はヒーターとして機能する通年設計となっており、無駄のない仕様となっている。

導入以来、「氷嚢がいらない」「一度体験するともうクーラーなしでプレーできない」「送風機と比べてしっかり冷えるので心地よさが全く違う」など、全国のコースから好評の声が続いているという。

この取り組みはプレーヤーのためだけでなく、酷暑のコースで働くキャディをはじめとするスタッフの熱中症対策としても機能し、労働環境の改善にも寄与している。また、夏場のゴルフ需要の掘り起こしや稼働率・収益の向上にも貢献しているという。

クーラーカートを利用できるゴルフ場は、今回の9コースを加えて全国14コースに。茨城県のスパ＆ゴルフリゾート久慈・益子カントリー倶楽部、埼玉県の北武蔵カントリークラブ・入間カントリー倶楽部、千葉県の真名カントリークラブ真名コース・木更津東カントリークラブ、静岡県の大熱海国際ゴルフクラブ、愛知県の中京ゴルフ倶楽部石野コース、長野県の望月リソルゴルフクラブ、京都府の関西カントリークラブ、和歌山県の有田リソルゴルフクラブ、兵庫県の三木よかわカントリークラブ、広島県の瀬戸内ゴルフリゾート、佐賀県の唐津ゴルフ倶楽部となっている。

利用には事前予約が必要な場合があり、予約方法や利用料金の有無はコースごとに異なる。詳細は各ゴルフ場への問い合わせが必要だ。

冷房機能付きのゴルフカート「クーラーカート」

X（旧Twitter）では、「コンディション維持に最高」「17度から設定できてめっちゃ涼しい」「めちゃくちゃ快適」「クーラーカートは予想以上に快適」「かなり熱いがクーラーカートがあってよかった」「初のクーラーカートだけど大助かりだった」「クーラーカート最高です」「蒸し暑かったけど快適にラウンドできた」など、さまざまな意見が寄せられ話題となっている。