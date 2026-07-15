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イケウチ、スタートアップワールドカップ展示会に出展…板金塗装×AIで業界変革へ

池内自動車が「スタートアップワールドカップ展示会」に出展
  • 池内自動車が「スタートアップワールドカップ展示会」に出展

自動車の板金塗装事業を手がけるイケウチが、7月17日（金）に開催される「スタートアップワールドカップ展示会」に出展する。

スタートアップワールドカップは、米ペガサス・テック・ベンチャーズが主催する世界最大級のグローバルピッチコンテスト・カンファレンスだ。世界100以上の国と地域で地域予選が行われ、優勝企業は世界決勝戦で約1億5000万円の投資賞金を競う。

昨今、深刻な人手不足と高齢化に直面するレガシー産業において、テクノロジーを活用した生産性向上が社会的な急務となっている。イケウチは、自動車の板金塗装という典型的な労働集約型のブルーカラー領域において、AIやデータ活用を経営の根幹に据え、この課題に早くから取り組んできた。

同社はあわせて「ブルーカラーの価値」の再評価を掲げ、現場の職人が誇りを持って豊かに働ける持続可能な労働環境の構築を目指している。今回の出展では、「レガシー産業におけるAI活用の取り組み」とこれまでの知見を広く発信し、日本のブルーカラー産業が持つ新たな可能性を伝える考えだ。

展示ブースでは「ブルーカラー産業×テクノロジー」という独自の取り組みを紹介するほか、来場者との意見交換も行う予定。事業推進を担う専任担当者がブースに常駐し、ビジネスモデルや事例を個別に説明する。

イケウチが運営する「池内自動車」は全国34店舗を展開する板金塗装専門店で、自社工場直営による中間マージンの排除と徹底した工程管理により、業界トップクラスのコストパフォーマンスと短納期を実現している。2025年度の年間修理台数は3万台を突破した。

《森脇稔》

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