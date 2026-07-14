ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

GaN・SiC時代の計測ソリューション、日置電機が披露へ…TECHNO-FRONTIER 2026

日置電機（HIOKI）のブースイメージ
  • 日置電機（HIOKI）のブースイメージ

日置電機は、7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2026」の「第5回 パワーエレクトロニクス技術展」に出展する。

同社のブース番号は1-R31。開催時間は9:30～17:00で、会場は東京ビッグサイト西展示棟。主催は一般社団法人日本能率協会だ。

■GaN・SiC時代の「正しく測る」を実現

GaN（窒化ガリウム）・SiC（炭化ケイ素）デバイスの普及が進む中、従来の計測手法では捉えきれない課題が現場で顕在化している。今回の展示では、こうした課題に対応するHIOKIならではの計測ソリューションを4つのテーマに沿ってデモンストレーションする。

展示テーマは4つだ。

1つ目は「低力率時の電力計測」で、リンギング電力やリアクトル損失の計測を取り上げる。

2つ目は「モータの潜在不良検出」で、デュアルモードPD（部分放電検査）と電食への対応を紹介する。

3つ目は「電源品質の評価」で、IEC（国際電気標準会議）規格に準拠した電圧変動・フリッカの評価手法を示す。

4つ目は「熱マネジメント」で、多種データの同期収集による熱管理ソリューションを展示する。

■日置電機について

日置電機は1935年創業の電気計測器メーカーで、自動車、電子部品、環境・新エネルギー、インフラなど幅広い分野に電気計測ソリューションを提供している。国内販売拠点に加え、アジア・アメリカ・欧州にグループ販売会社を展開し、世界中の顧客にソリューションを提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews