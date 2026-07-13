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TokyoDriveCarClub 2026 S/Sコレクションを7月18日にリリース、即完売続きのキャップや復刻アイテムも登場

トーキョードライブカークラブ 2026 S/Sコレクションを7月18日リリース、即完売続きのキャップや復刻アイテムも登場
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カーカルチャー系ライフスタイル・アパレルブランド「TokyoDriveCarClub（トーキョードライブカークラブ）」の2026 S/Sコレクションが、7月18日13時にリリースされる。販売はオンラインショップ『TokyoDriveCarClub.com』および同ブランド取扱店にて行われる。

【画像全25枚】

同ブランドはリリース直後に即完売となるケースが多く、オンラインショップは常にソールドアウト状態が続いていることで知られる。今回の2026 S/Sコレクションでは、新デザインのシャツやロングスリーブTシャツ（ロンT）、フーディに加え、過去に数分で売り切れた人気アイテムの復刻版や別カラーバージョン、キャップ、レザーキーチェーンも同時にリリースされる。

Tシャツはブランドの定番である「クルマの画像の上にロゴを載せた」フォトT、ヒップホップ・アーティストのアイコニックなロゴをクルマに置き換えたデザイン、新デザインのステッカーを胸元に刺繍したもの、シンプルなロゴTなど全9型が用意されている。価格帯はショートスリーブTシャツが8,800円から1万1000円、フーディが1万7600円から1万8700円など、アイテムやシリーズによって異なる。

キャップは前回のリリースで数分で売り切れ、その後も国内外から問い合わせが絶えない「I like Porsches I don't like Porsche owners」という強いメッセージを含む3デザインを中心に展開。トラッカーハット、スナップバック、メッシュキャップ、カーブバイザーのローキャップなど、カラーバリエーションを含め20種類が用意されており、価格は各1万5400円に設定されている。また、レザーキーチェーンの復刻リリースも予定されており、価格は9,900円となっている。

トーキョードライブカークラブはロサンゼルスと東京を拠点に、クルマ好きに向けたアパレルアイテムやグッズを展開するライフスタイル・アパレルブランド。アメリカ西海岸と東京のカルチャーをバックボーンに、カーカルチャーに欠かせない音楽・ファッション・映画などの要素も取り入れたアイテム展開を行っている。過去にはフラグメントデザイン、レッドブル、ホンダ、ラミダス、ループウィラー、ゴッドセレクションXXX、オプションなどとのコラボレーションも人気を集めた。

《ヤマブキデザイン》

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