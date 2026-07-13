ゼンリンデータコム、ドローンスナップと点検DXアプリ出展へ…メンテナンス・レジリエンス2026

ゼンリンデータコムは7月15～17日まで東京ビッグサイトで開催される「メンテナンス・レジリエンス2026 プラントメンテナンスショー」に出展する。

出展場所は東1・2・3ホールの小間番号1-W22で、開催時間は各日10:00～17:00だ。

■ドローンスナップ

今回の展示の中心となるのが、設備点検向けのドローン自動飛行・撮影ソリューション「ドローンスナップ」だ。

点検対象を3D空間上で再現し、撮影位置やカメラアングル、飛行ルートを事前にシミュレーションすることで、最適なフライトプランを自動生成する。自動飛行・自動撮影により、操縦者の熟練度に左右されない均一な品質の点検を実現するのが特徴だ。

さらに、撮影データのクラウド管理や時系列比較、AIを活用した画像解析にも対応しており、プラントや橋梁など大型インフラの点検業務の効率化・省力化・DX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する。

■点検DX情報管理アプリ

もう一つの出展内容が「点検DX情報管理アプリ」だ。点検結果や設備情報をデジタルで一元管理し、情報共有や履歴管理を効率化するアプリケーションである。現場から管理部門までシームレスな情報連携を支援し、保守点検業務のDX推進に貢献する。