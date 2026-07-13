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PFAS検知など5分野のナノ材料ソリューション、NanoFrontierが出展へ…JASIS 2026

機能性ナノ材料ソリューション
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ナノフロンティア（NanoFrontier）は、9月2日（水）～4日（金）に幕張メッセで開催される「JASIS 2026｜最先端科学・分析システム＆ソリューション展」に出展すると発表した。

JASISは、日本分析機器工業会・日本科学機器協会が主催するアジア最大級の分析・計測機器専門展示会で、アナリティカ（analytica）やピットコン（Pittcon）と並ぶ国際的な位置づけを持つ。2025年実績では450社・約2万3000名が参加し、来場者の約50%がエンドユーザー、約60%が購入決定権者または助言者という、ビジネスに直結する質の高い来場者が集まる展示会だ。

同社は、東北大学多元物質科学研究所において30年以上にわたり蓄積されてきた独自のナノ粒子生成技術を基盤に、ナノ粒子を自在に設計・量産できるプラットフォームを構築している。

JASIS 2026のブースでは「ナノ粒子が切り拓く未来」をテーマに、5つのソリューションを展示・紹介する予定だ。

・特定PFAS水環境汚染の迅速検知キット

有機ナノ粒子技術を活用し、特定PFASによる水質汚染を特異的に高感度・低コストで検出できる簡易キット。環境規制の強化が進む中、現場での即時対応を可能にする。

・新電解液による蓄電池のコスト削減

希少資源への依存を排し、低コストかつ高耐久を実現する新電解液。資源安全保障とエネルギー転換を同時に支える材料設計の取り組みを紹介する。

・超高熱伝導冷却液による省エネ熱管理

急増するAIデータセンターの消費電力問題や、自動車・蓄電池の熱管理に対応する超高熱伝導ナノ流体冷却液。情報インフラとモビリティのサステナビリティに貢献する。

・エネルギーロスを低減する脱水素反応触媒

独自のナノ粒子設計により、エネルギーロスを最小限に抑えた脱水素反応触媒。水素エネルギーの効率的な運搬・利用を支える次世代触媒技術だ。

・副作用を低減するキャリアフリー創薬

薬物キャリアを必要としないナノ粒子由来の新しいDDS（ドラッグデリバリーシステム）アプローチ。副作用リスクの低減と治療効果の向上を両立する医療応用の可能性を示す。

展示はパネル・ミニトーク・簡易体験展示など多彩な形式で行われ、技術連携や事業共創を検討する来場者向けに幅広い相談機会も設ける。

《森脇稔》

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