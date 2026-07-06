カワサキ プラザネットワーク、GMO顧客満足度ランキングのバイクブランド専門店で1位獲得

カワサキモータースジャパンが展開するカワサキモーターサイクル専門ディーラー「カワサキ プラザネットワーク」が、GMOリサーチ&AIが発表した「2026年 GMO顧客満足度ランキング バイクブランド専門店」において第1位を獲得した。

【画像】カワサキ プラザ

◆調査の概要

本調査は、長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AIが、独自のアンケート回答者基盤と多様な調査手法を活用して作成するランキングである。

調査方法はオンライン調査で、調査期間は2026年2月26日から3月18日。対象は全国の18～69歳の男女で、過去3年以内にバイク販売店の店舗でバイクを購入し、価格を把握している人。有効回答数は1373名で、規定人数は50人以上。調査対象となった企業・サービス数は10だ。

ランキングの対象となるバイク販売店の定義は、「特定メーカーのバイクを販売している」「メーカーの直営店または直系の実店舗である」「特定地域のみでなくチェーン展開している」の3条件をすべて満たすものとされている。

◆カワサキ プラザとは

カワサキプラザ

カワサキ プラザは、カワサキモータースジャパンと各プラザ経営企業が協力して展開するカワサキモーターサイクル専門ディーラーだ。

「五感で楽しめる空間」をコンセプトに掲げ、ゆったりとした展示スペース、最適な照明、フレグランス、専用の選曲音楽など、独自の世界観を持つショールームを展開している。

また、カワサキのモーターサイクルに精通した「テクニシャン」が在籍する充実したテクニカルセンターを全店に設置。先進整備サポートシステム「KMSS（Kawasaki Maintenance Support System）」も全店に導入している。

さらに、アパレルやツーリング、モータースポーツなど、カワサキに精通したコンシェルジュが顧客のモーターサイクルライフを多角的にサポートする体制を整えている。