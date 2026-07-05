電動アシスト自転車「ENERSYS CITY」がモデルチェンジ、アシスト比を20％向上…あさひが販売開始

あさひは、電動アシスト自転車「ENERSYS CITY（エナシス シティ）」をモデルチェンジし、日本国内で順次販売を開始した。

【画像】電動アシスト自転車「ENERSYS CITY(エナシス シティ)」

販売は、サイクルベースあさひおよびあさひブランド取り扱い販売店、あさひネット通販サイトで行う。なお一部店舗では取り寄せとなる場合がある。

電動アシスト自転車「ENERSYS CITY(エナシス シティ)」

通勤・通学での電動アシスト自転車需要の増加を背景に、ユーザーのニーズを反映して改良した。

アシストのカギとなるプログラムを見直し、従来品に比べてアシスト比を20％向上させた。ストップ＆ゴーの多い街中でもスムーズにスピードを維持し、日々の移動を快適にサポートするという。

電動アシスト自転車「ENERSYS CITY（エナシス シティ）」

また、スポーティなダイヤモンド型フレームを採用し、安定感のある走りと、実用一辺倒ではない見た目を両立したとしている。日常使い向けのカゴとキャリアを標準装備しつつ、全体のシルエットをすっきりまとめた。

販売価格は税込13万0900円。カラーはマットネイビー（新色）、マットブラック、マットシャイングリーン。フレームはアルミ製で、外装7段変速を備える。

バッテリー容量は14Ah相当（36V×9.8Ah）。最長走行距離は、エコモード約90km、標準モード約65km、パワーモード約55km（いずれも一充電当たり、業界統一基準に基づく測定）。充電時間は5～6時間で、充電器消費電力は約100Wだ。

重量は25.8kg。適応身長は154cm～で、タイヤは27.5×1.50。27.5型サイズで展開する。

あさひは今後も商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献するとしている。