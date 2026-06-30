金型不要の鋳造サービス「デジタルキャスト」、キャステムが紹介へ…ものづくりワールド東京 2026

広島県福山市に本社を置くキャステムは、7月1日（水）から3日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京 機械要素技術展」に出展する。出展小間番号は東展示棟 E18-1だ。

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今回の出展では、金型を使わずに1個から製造できる鋳造サービス「デジタルキャスト」、低コストでMIM（金属射出成形）の試作が可能な「トライやる型」、そして量産向けのロストワックス精密鋳造など、試作から量産まで一貫して対応する製造サービスを紹介する。

■「デジタルキャスト」をプレゼンで解説

会場では30分ごとにプレゼンテーションを実施し、金型レス鋳造の仕組みや、試作開発・補修部品・治工具製作などへの活用例を解説する。デジタルキャストは3Dプリンターを活用した新しい鋳造法で、高い形状自由度と短納期を特長とする。

■MIM試作を金型費19万円から対応する「トライやる型」

MIMは微細・薄肉部品や複雑形状の金属部品を高精度に成形できる工法で、医療機器や航空宇宙分野などで採用されている。キャステムでは3つの金型プラン（19万円～）を用意しており、小ロット向けの低コスト金型「トライやる型」による試作にも対応する。

■高強度アルミ鋳造品のサンプルも展示

ロストワックス精密鋳造とデジタルキャストで使用できる高強度アルミ材A6061・A7075の鋳造品サンプルも展示する。キャステムのロストワックス精密鋳造は一般産業分野で国内トップクラスのシェアを持ち、約90鋼種に対応している。

また、「お湯で溶ける」低融点合金を使った鋳造実演も実施し、その場で鋳造したノベルティをプレゼントする。設計・開発・調達・生産技術の担当者を対象に、金属部品づくりに関する個別相談も受け付ける。

キャステムは1970年の設立以降、工作機械・半導体・航空宇宙・医療機器など幅広い産業向けに精密金属部品を製造・販売してきた。フィリピン、タイ、ベトナム、コロンビア、アメリカに生産拠点を持ち、グローバルに事業を展開している。