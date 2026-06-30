金属・セラミックス3Dプリンタ用フィラメント、第一セラモが出展へ…ものづくりワールド東京 2026

第一工業製薬のグループ会社、第一セラモは、7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京・次世代3Dプリンタ展」に出展する。

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本展示会では、第一セラモ独自の材料設計技術と造形プロセスを生かした3Dプリンタ用フィラメントを展示する。あわせて、金属・セラミックス3D造形の可能性を広げる材料技術を、造形品や焼結品の展示、造形デモンストレーションを通じて提案する。

第一セラモは、独自に開発したバインダーおよび混練技術を活用し、粉末射出成形（PIM）用コンパウンドを長年提供してきた。PIMにはセラミックス粉末射出成形（CIM）と金属粉末射出成形（MIM）が含まれる。

今回展示する3Dプリンタ用フィラメントは、金属・セラミックス粉末と樹脂バインダーを混合したフィラメント方式の材料だ。柔軟性と押出性に優れ、造形後の脱脂・焼結により高密度な焼結体が得られる。

対応する金属材料はステンレス、銅、ニッケル合金、チタン合金、ダイス鋼。セラミックス材料はアルミナ、ジルコニアに対応する。

また、粉末射出成形技術を応用した脱脂・焼結により、複雑形状や内部空洞など従来困難だった特殊形状にも対応できる。チタン合金（Ti64）や銅などのマルチマテリアルにも対応し、支給粉末を用いたフィラメント製造も可能だ。

第一セラモは1988年10月設立。事業内容は粉末射出成形（PIM）用コンパウンド製品および受託製造している。