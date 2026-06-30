ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

金属・セラミックス3Dプリンタ用フィラメント、第一セラモが出展へ…ものづくりワールド東京 2026

さまざまな材料の金属・セラミックス造形品、焼結品例
  • さまざまな材料の金属・セラミックス造形品、焼結品例
  • 3Dプリンタ用フィラメント

第一工業製薬のグループ会社、第一セラモは、7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京・次世代3Dプリンタ展」に出展する。

【画像全2枚】

本展示会では、第一セラモ独自の材料設計技術と造形プロセスを生かした3Dプリンタ用フィラメントを展示する。あわせて、金属・セラミックス3D造形の可能性を広げる材料技術を、造形品や焼結品の展示、造形デモンストレーションを通じて提案する。

第一セラモは、独自に開発したバインダーおよび混練技術を活用し、粉末射出成形（PIM）用コンパウンドを長年提供してきた。PIMにはセラミックス粉末射出成形（CIM）と金属粉末射出成形（MIM）が含まれる。

今回展示する3Dプリンタ用フィラメントは、金属・セラミックス粉末と樹脂バインダーを混合したフィラメント方式の材料だ。柔軟性と押出性に優れ、造形後の脱脂・焼結により高密度な焼結体が得られる。

対応する金属材料はステンレス、銅、ニッケル合金、チタン合金、ダイス鋼。セラミックス材料はアルミナ、ジルコニアに対応する。

また、粉末射出成形技術を応用した脱脂・焼結により、複雑形状や内部空洞など従来困難だった特殊形状にも対応できる。チタン合金（Ti64）や銅などのマルチマテリアルにも対応し、支給粉末を用いたフィラメント製造も可能だ。

第一セラモは1988年10月設立。事業内容は粉末射出成形（PIM）用コンパウンド製品および受託製造している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本ものづくりワールド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews