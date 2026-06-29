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大型キャンピングカー3台、北海道新千歳近郊でレンタル開始…Moving Inn

・フレックスのMoving Innが新千歳近郊で大型キャンピングカー3台を導入する

・6月26日からレンタル提供を開始し、受け取りは新千歳空港至近で無料送迎

・インバウンド需要の伸びや予約増を背景に車両を増やす

大型キャンピングカー「クレソンジャーニー」
  • 大型キャンピングカー「クレソンジャーニー」
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フレックス株式会社が運営する「Moving Inn」は、新千歳空港近郊のレンタカー拠点強化の一環として、大型キャンピングカー3台を新たに導入した。6月26日からレンタルを開始している。

【画像】大型キャンピングカー「クレソンジャーニー」

Moving Innは「移動するホテル」の考え方で、レンタカー事業と宿泊施設「Moving Inn Tokachi 北の森」を組み合わせた北海道旅行を提案してきた。今回の新ラインナップは、長期・快適な旅に向けた広い居住空間を備える大型キャンピングカーである。

導入するのは「クレソンジャーニー」3台。天井が高く、車内で立って過ごせるゆとりの空間を特徴とする。ベッドはホテルのスイートのような寝心地をうたい、生活動線や荷物の整理もしやすいという。

背景には需要の高まりがある。千歳拠点ではレンタカーの予約が計画を上回るペースで入り、繁忙期に向けて早い時期から埋まりつつあるという。北海道のインバウンド向けキャンピングカー需要も前年比190%と伸びており、Moving Innは車両を増やす。

受け取りは新千歳空港の近くで、無料送迎を用意する。帯広に加えて新千歳でも借りられるようになり、道内の各地へ向かいやすくする狙いだ。

料金はレンタル料金が2万8000円から（税別）/1日。長期割引や早割がある。

受け渡し拠点は「ムービングイン新千歳 レンタカー事務所」。所在地は北海道苫小牧市美沢226-2（新千歳空港近く）。営業時間は9:00～18:00。新千歳空港からの無料送迎は予約時に案内する。

《森脇稔》

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