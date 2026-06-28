テインの新純正互換ショック「エンデュラ・プロ・ベーシック」にMINI『クロスオーバー』＆『ペースマン』用が登場

サスペンション専門メーカー・テインが販売中の純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」に、MINI『クロスオーバー』『ペースマン』の適合が追加され、販売が開始された。

今回適合が追加された車種・年式は、『クロスオーバー［R60］』（ZA16 2011年1月～2017年1月、ZB16 2011年1月～2017年1月、ZC16［COOPER S］ 2011年1月～2014年8月、ZC16A 2011年1月～2014年8月、XDJCW 2011年1月～2017年1月、XD20F, ZB20 2014年9月～2017年1月、XD20A 2014年9月～2017年1月）、『ペースマン［R61］』（SS16, SS16CA, SS16S, SSJCW 2013年3～2017年1月、SS16SA 2013年3月～2014年8月、RS20 2014年9月～2017年1月）。

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質を維持しながら、固定式の採用でコストダウンも両立している。

また、販売単位をフロント、リアそれぞれ2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。

フロント/リアとも純正マウントを使用し、市街地走行など日常の快適性能向上を主眼においたチューニングが施されている。税込み価格はフロント用が4万6200円・リア用が2万7500円。

3年または6万kmの製品保証が付帯。