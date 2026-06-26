トーヨータイヤ、川畑真人選手とマッド・マイク選手が欧州2大自動車イベントに参加　「プロクセス」装着で走行パフォーマンス披露

トーヨータイヤは、「プロクセス」ブランドアンバサダーの川畑真人選手と、グローバルアンバサダーのマッド・マイク選手が、6月から7月にかけて欧州で開催される2つの大型自動車イベントに参加すると発表した。

最初のイベントは、6月27日（土）～28日（日）にポーランド・グダニスクのポルサット・プラス・アリーナ・グダニスクで開催される「ウルトレース・ポーランド 2026: Eternal Culture」。世界各国のレーシングカーやカスタムカーが集まる欧州を代表する自動車イベントで、世界トップレベルのカスタムカーオーナーやビルダーが一堂に会し、車両づくりの思想やライフスタイルを体感できる場として注目を集めている。今年は約1000台の車両展示に加え、走行イベントやナイトショーなどが予定されている。

同イベントでは、日本屈指のチューニングパーツメーカー「トラスト」とトーヨータイヤが共同製作した日産『R35 GT-R』に川畑真人選手が乗り込み、ドライビングパフォーマンスを披露する。

続く7月9日（木）～12日（日）には、英国・グッドウッド・ハウスを舞台に「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード 2026」が開催される。歴史的な名車から最新のスーパーカー、F1マシン、ラリーカー、二輪車まで多彩な車両が登場し、各国の自動車メーカー、レーシングチーム、著名ドライバー、メディアが集結する世界有数のモータースポーツと自動車文化の祭典だ。

同イベントには昨年に続きマッド・マイク選手が参戦するほか、川畑真人選手が初参加する。マッド・マイク選手のマツダ『MAZDA3』と川畑真人選手の日産・R35 GT-Rにはいずれも「プロクセス」が装着され、迫力あるパフォーマンスが実施される予定だ。なお、マッド・マイク選手の参加はグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードのみとなっている。

両イベントの様子はトーヨータイヤ公式インスタグラムでも発信される予定だ。