『CX-5』新型や「ジムニーノマドVILLAGE」…TOKYO OUTDOOR SHOW 2026　6月26～28日

最新のアウトドアライフを「知って」「買えて」「体験できる」イベント「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」が6月26日から28日まで、千葉市の幕張メッセ ホール1・2・3で開催される。主催はTOKYO OUTDOOR SHOW実行委員会。

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同イベントは、「自然に優しく、自然を楽しむ。アウトドアを通して多様性のある生活をもっと楽しむ」をコンセプトに、国内外のアウトドアファッションやギア、モビリティ、ツーリズム、食品、住宅、エコロジー関連のブランドやメーカーが集結するアウトドアカルチャーの大型イベントだ。

会場では、TOKYO OUTDOOR SHOWならではのコラボレーションブースを展開する。名物企画であるアウトドアブランドと自動車メーカーによるコラボブースでは、「DEFENDER × MOSS TENTS」、「DUNLOP × L.L.Bean」、「OPEN COUNTRY × GO OUT」の組み合わせが決定。それぞれの特徴を生かした展示空間を設け、アウトドアとクルマの最新モデルを紹介する。

また、マツダは新型『CX-5』を展示する。朝・昼・夜のアウトドアシーンをテーマに、荷物の積載性や車中泊時の居住性などを表現。広島の地元企業とのコラボレーション展示やワークショップも実施する。ワークショップではイベント限定ロゴ入りアイテムの製作をはじめ、シェラカップやお好み焼き用ヘラ、ネームタグ、アクリルランタンなどを作ることができる。

マツダCX-5新型が登場

人気の5ドアモデル『ジムニーノマド』に特化した「ジムニーノマドVILLAGE」も新設される。APIO、N's STAGE × JIMNY WORLD、ALPINE STYLE、ショウワガレージが手がけたカスタム車両を展示し、多彩なカスタマイズスタイルを提案する。

さらに、近年注目を集める「オーバーランド」をテーマにした展示も実施する。スペースクリエーション、HOT STUFF CORPORATION、DELTA FORCEが参加し、長距離旅を想定した車両やカスタムスタイルを紹介。クルマにアウトドアギアを積み込み、未知の景色を目指す旅のスタイルを体感できる内容となる。