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富士ソフト、Amazon EVSと生成AIソリューション紹介…AWS Summit Japan 2026

富士ソフトのAWSソリューションマップ
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富士ソフトは、6月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される国内最大級のクラウドイベント「AWS Summit Japan 2026」に出展する。

アマゾン ウェブ サービス（AWS）のプレミアティアサービスパートナーとして培ってきた構築力と実行力を基盤に、Amazon EVS（Amazon Elastic VMware Service）と生成AIを中核としたソリューションを紹介。クラウド移行からデータ基盤整備、AI活用までを支援するSIerとしての取り組みを示す。

■戦略的協業で加速するクラウド移行とAI活用

富士ソフトは2025年12月にAmazon EVS分野、2026年1月に生成AI領域において、AWSとの戦略的協業を発表している。今回の出展では、既存IT資産のクラウド移行と生成AI活用を組み合わせた導入アプローチを紹介する。VMware環境の移行からデータ基盤の整備、AIの業務適用までを見据えた具体的な導入イメージを提示する。

■Amazon EVSと生成AIで実現する一体型支援

Amazon EVSは、VMware Cloud FoundationをAWSのVPC（Virtual Private Cloud）内で直接実行できるサービスで、既存VMware環境の有力な移行先として注目されている。富士ソフトはこれまで培ってきたVMware領域の知見を活かし、アセスメントから移行、基盤構築、運用までを一貫して支援する。

生成AI領域では、AI導入支援にとどまらず、AWS上のデータ基盤と連携した活用を前提に、業務プロセスに組み込む形での実装を支援する。データの整備・運用・統制を含めた環境構築とあわせて、現場で活用されるAIの定着を見据えた取り組みを紹介する。

また、クラウドコスト最適化運用の新ソリューション「FinOpsソリューション」を今回初めて公開する。

■展示内容

VMware基盤移行｜クラウド活用インフラ基盤＆アセスメント

「声」で操る次世代型・自律型AIエージェント

現場の判断・対応・報告を標準化するエッジAI×生成AI

人とAIの協働で開発・業務を高度化｜キャラクターカプセル

FinOpsソリューション（クラウドコスト運用コンサル）

《森脇稔》

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