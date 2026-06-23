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HKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』が6月24日オープン…大阪・箕面のオートバックス内に

HKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』
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  • GRヤリス

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）のサテライトショップ4号店「HKS GATE OSAKA（エッチケーエス・ゲート・オーサカ）」が、2026年6月24日にオープンする。

【画像】6月24日オープンするHKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』

店舗は大阪府箕面市瀬川3丁目に同日開業するカースポーツ専門店「A PIT AUTOBACS PERFORMANCE FACTORY 大阪」の店舗内となる。

HKS GATEは、HKS製品を実際に「見て・触って・相談できる」ことをコンセプトとするサテライトショップ。東京都江東区の「HKS GATE TOKYO BAY」、静岡県浜松市の「HKS GATE HAMAMATSU」、福岡県福岡市の「HKS GATE FUKUOKA」に続く4号店として、大阪エリアのスポーツカスタマイズ拠点に新たな店舗が加わる。

HKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』HKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』

店内には『GR86/BRZ』『シビックタイプR』『GRヤリス』などの人気車種に対応したパーツが展示されている。

オープニングイベントとして、6月27日（土）・28日（日）の2日間、HKS GATE専売品「HKS HIPERMAX GATE SPEC」の体感試乗会が開催される。試乗車両は『シビックタイプR』『GRヤリス（Gen1）』『GR86』の3台で、いずれもHIPERMAX GATE SPECが装着されたA PITデモカーとなっている。イベント期間中は来場特典や製品購入特典なども用意されている。

HKS GATE OSAKAの営業時間は平日11時00分～19時00分、土日祝10:00～18:00で、月曜・木曜が定休日。

HKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』HKSのサテライトショップ『HKS GATE OSAKA』
《ヤマブキデザイン》

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