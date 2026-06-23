トヨタグループ、「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」を中部国際空港に7月開業へ…循環型商品を展開

トヨタグループは、中部国際空港に「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE（オール トヨタ サーキュラー ストア）」を7月1日にオープンする。国内外の旅行者に向けた循環型の物販を開始する。

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店舗は中部国際空港 第1ターミナル4階 スカイタウンにあり、営業時間は10:00～21:00で年中無休。売場面積は約15.8坪、所在地は愛知県常滑市セントレア1-1だ。

同ストアは、トヨタグループのものづくり現場で育まれた素材や技、歴史や想いをつなぎ、新たな価値へ循環させる場を目指す。廃材の活用にとどまらず、つくる人と使う人、地域の力がつながる「より大きな循環」を掲げる。

店頭では、アップサイクルを起点に生まれたバッグや雑貨を取りそろえる。価格帯は「Tsugi-Craft 9-Handbag Large」10万0980円（税込）、「エアバッグカラートート」6500円（税込）、「スリムポーチ M」3300円（税込）など。

また、豊田合成のエシカルブランド「Re-S（リーズ）」が提供するエアバッグ端材生地のトートや、トヨタ紡織のアップサイクルブランド「RE:TERRACE（リテラス）」の合成皮革・ファブリックを使ったポーチも用意する。

さらに、東海理化のアップサイクルブランド「THINK SCRAP」からは、シートベルト端材などを活用した「ビジネストート」1万6500円（税込）を販売する。

LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSでは、折り畳み式の「ステップスツール」3900円（税込）もあり、耐荷重は100kgだ。

同ストアは、品質基準に適合せず使われなかった素材を活かす取り組みとして、「モッタイナイをもっといいへ」の発想で、素材の特性や個体差、背景にあるストーリーを価値として捉え直すとしている。