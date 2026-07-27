ホーム プレミアム ビジネス 記事

東海理化、ESG投資指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」に3年連続選定

東海理化のロゴ
  • 東海理化のロゴ

東海理化は、ESG（環境・社会・ガバナンス）のグローバル基準を満たす日本企業を対象とした株価指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定されたと発表した。

「FTSE JPX Blossom Japan Index」への選定は3年連続となる。この指数は、グローバルなインデックスプロバイダーのFTSE Russell（エフティーエスイー・ラッセル）が作成したもので、ESGへの対応に優れた企業のパフォーマンスを測定するために設計されている。コーポレートガバナンス、健康と安全性、腐敗防止、気候変動といった分野を評価対象とし、サステナブル投資のファンドや金融商品の作成・評価に広く活用されている。

「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」への選定は、2022年3月の組成当初から5年連続となる。この指数は、各セクターにおいて相対的にESG対応に優れた日本企業のパフォーマンスを反映するもので、セクター・ニュートラルとなるよう設計されている。また、低炭素経済への移行を促進するため、温室効果ガスの排出量が多い企業については、TPI経営品質スコアによって改善への取り組みが評価された企業のみが組み入れられる。


《森脇稔》

あわせて読みたい

特集

東海理化

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews