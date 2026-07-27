東海理化、ESG投資指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」に3年連続選定

東海理化は、ESG（環境・社会・ガバナンス）のグローバル基準を満たす日本企業を対象とした株価指数「FTSE JPX Blossom Japan Index」および「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定されたと発表した。

「FTSE JPX Blossom Japan Index」への選定は3年連続となる。この指数は、グローバルなインデックスプロバイダーのFTSE Russell（エフティーエスイー・ラッセル）が作成したもので、ESGへの対応に優れた企業のパフォーマンスを測定するために設計されている。コーポレートガバナンス、健康と安全性、腐敗防止、気候変動といった分野を評価対象とし、サステナブル投資のファンドや金融商品の作成・評価に広く活用されている。

「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」への選定は、2022年3月の組成当初から5年連続となる。この指数は、各セクターにおいて相対的にESG対応に優れた日本企業のパフォーマンスを反映するもので、セクター・ニュートラルとなるよう設計されている。また、低炭素経済への移行を促進するため、温室効果ガスの排出量が多い企業については、TPI経営品質スコアによって改善への取り組みが評価された企業のみが組み入れられる。