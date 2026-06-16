愛知県、県内の自動車サプライヤー7社とブース出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

愛知県は6月17～19日、愛知県常滑市のアイチ スカイ エクスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に、県内自動車サプライヤー7社とともに愛知県ブースを出展する。

同県は県内中小・中堅自動車サプライヤーの経営基盤・競争力強化を目的に、展示会を活用した販路拡大支援を実施しており、今回の合同出展もその一環だ。

出展場所は展示ホールE、小間番号276。

■出展7社と展示テーマ

株式会社浅井鋳造所（一宮市）：鋳物のリバース エンジニアリングと3Dデータ活用

株式会社旭工業所（刈谷市）：アルミダイキャスト精密切削技術×誰でも簡単！長さ比較測定器

株式会社スペクティ（名古屋市昭和区）：AIで実現するサプライチェーンリスクの可視化

株式会社動研（新城市）：自動車窓ガラスのプラスチック化による軽量化

株式会社東郷製作所（愛知郡東郷町）：鉄・樹脂・銅製品など多種多様な「繋ぐ」製品の提供

株式会社巴製作所（丹羽郡大口町）：切削部品の鍛造化による高強度・軽量化・生産効率向上を通じた次世代モビリティへの貢献

株式会社日本高熱工業社（名古屋市西区）：次世代オール電化アルミ溶解炉「IRM-200」

各社の展示に加え、愛知県による自動車産業支援の取り組みも紹介される。

「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」は公益社団法人自動車技術会が主催し、出展社数541社、来場登録者数3万人を見込む。自動車・部品・車体メーカーの技術者や研究者、大学・専門学校・工業高校の教職員・学生など幅広い来場者を対象としている。