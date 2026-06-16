ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

愛知県、県内の自動車サプライヤー7社とブース出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

愛知県のロゴ
  • 愛知県のロゴ

愛知県は6月17～19日、愛知県常滑市のアイチ スカイ エクスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に、県内自動車サプライヤー7社とともに愛知県ブースを出展する。

同県は県内中小・中堅自動車サプライヤーの経営基盤・競争力強化を目的に、展示会を活用した販路拡大支援を実施しており、今回の合同出展もその一環だ。

出展場所は展示ホールE、小間番号276。

■出展7社と展示テーマ

株式会社浅井鋳造所（一宮市）：鋳物のリバース エンジニアリングと3Dデータ活用

株式会社旭工業所（刈谷市）：アルミダイキャスト精密切削技術×誰でも簡単！長さ比較測定器

株式会社スペクティ（名古屋市昭和区）：AIで実現するサプライチェーンリスクの可視化

株式会社動研（新城市）：自動車窓ガラスのプラスチック化による軽量化

株式会社東郷製作所（愛知郡東郷町）：鉄・樹脂・銅製品など多種多様な「繋ぐ」製品の提供

株式会社巴製作所（丹羽郡大口町）：切削部品の鍛造化による高強度・軽量化・生産効率向上を通じた次世代モビリティへの貢献

株式会社日本高熱工業社（名古屋市西区）：次世代オール電化アルミ溶解炉「IRM-200」

各社の展示に加え、愛知県による自動車産業支援の取り組みも紹介される。

「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」は公益社団法人自動車技術会が主催し、出展社数541社、来場登録者数3万人を見込む。自動車・部品・車体メーカーの技術者や研究者、大学・専門学校・工業高校の教職員・学生など幅広い来場者を対象としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews