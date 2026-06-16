次世代モビリティ開発を支えるソリューション、5つのテーマエリアでマックシステムズが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

マックシステムズは、6月17～19日に開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

自動運転やADAS（先進運転支援システム）の開発に欠かせない評価・計測技術を一堂に集めた展示を行う。5つのテーマエリアで次世代モビリティ開発を支えるソリューションを紹介する。

■A1エリア：R&S 高周波・ADAS評価

ADAS・自動運転の進化に伴い、レーダー・カメラ・通信性能の評価はますます重要となっている。このエリアでは、GPSシミュレータ、カメラHIL（ハードウェア・イン・ザ・ループ）、高性能オシロスコープ、スペクトラムアナライザなどを活用したソリューションを展示する。

ローデ・シュワルツ・ジャパンとMACエンジニアリング部が「AD/ADAS向けレーダー/カメラ統合HIL」を、ローデ・シュワルツ・ジャパンが「新世代デジタルオシロスコープ&スペクトラム・アナライザ」を、テクノサイエンスジャパンが「EMC試験機器 RFリンク」をそれぞれ出展する。実車試験だけでは困難な環境を再現し、安全性能向上と開発期間短縮を両立する技術を紹介する。

■A2エリア：NI AI計測・現場DX

AI技術やデータ活用の進化により、計測・制御・設備管理のあり方が大きく変わり始めている。LabVIEWやSystemLinkを活用した計測自動化、設備データ収集、AI解析、予兆保全、現場DXソリューションを展示する。

エマソン（日本NI）、松浦電弘社、スカイテクノロジー、イー・アイ・ソル、コア、中央電機計器製作所が参加し、人手不足や技術継承など製造現場の課題解決につながる取り組みを紹介する。

■A3エリア：外観検査の自動化支援・ドライビングシミュレータ

シミュレーション技術を活用し、車両開発・外観検査・自動運転評価を支援するエリアだ。AVシミュレーション、DTSインサイト、日本ノーベル、MAC新規事業推進が参加し、生体データとAIを組み合わせたシミュレータや、外観検査自動化ソリューションを展示する。

■A4エリア：先端計測機器

EV・電動化・高周波化・高速通信など、自動車開発で求められる評価環境の高度化に対応する最新計測技術を紹介する。テレダイン・レクロイ、テクシオ・テクノロジー、岩崎通信機、ウーラジャパンが参加し、パワーエレクトロニクス計測や排ガス分析などのソリューションを提案する。

■A5エリア：開発評価・受託試験

大型環境試験、モータ性能試験、電池評価、断面観察・解析など多様な受託試験サービスを紹介する。テクニカルサポート、SMFLレンタル、楠本化成、積水化学工業、由利電子部品、大和製罐、MACテストサポート部、comqudaが参加し、研究段階から量産前評価まで幅広い支援を提供する。