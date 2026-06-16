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EV・電動化向け統合試験ソリューション、クロマジャパンが披露へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

クロマジャパンのブースイメージ
  • クロマジャパンのブースイメージ
  • クロマのEV向け自動検査システム「ATS」

クロマジャパンは、6月17日（水）～19日（金）にアイチスカイエクスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展すると発表した。

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EV化・電動化が急速に進む自動車業界では、バッテリー、モーター、インバーター、車載半導体、充電インフラに対して「高効率・高信頼性・国際規格対応」を満たす高度な評価技術が求められている。

クロマジャパンは、電源・バッテリー・EV/EVSE・半導体分野における試験・検査ソリューションのグローバルリーダーとして、研究開発から量産・品質保証までをカバーする最新の評価技術を展示する。

今回の展示では、EV開発に求められる実環境に近い試験をテーマに、分野を横断したソリューションを提案する。

具体的には、バッテリー（パック）試験、EV/EVSE模擬・系統模擬・リアルタイムシミュレーション、モーター／インバーター／eAxle試験、充電規格対応試験（CHAdeMO、CCS1/2、GB/T、NACS）、だ。

単体装置ではなく、組み合わせによるシステム試験の考え方を、実機・パネル展示を通じて紹介する。

電動化評価の中核となる電源・電子負荷分野では、電力回生式双方向AC/DC電源を用いたEV/EVSE模擬、バッテリー模擬、系統連系・回生試験など、エネルギー効率と再現性を両立した評価手法を紹介する。

車載品質が求められる電子部品・半導体分野では、受動部品（巻線部品）評価、部分放電試験・絶縁信頼性試験、HILSを活用したシステム検証など、車載要求に対応した安全・信頼性評価を提案する。

主な展示製品は、EV向け自動検査システム（ATS 8000）、電力回生式双方向交流電源（Model 61812シリーズ）、

双方向DC電源（Model 62000Dシリーズ）、EVバッテリー評価用試験システム（Model 170X0シリーズ）、巻線部品試験器（Model 19036）、部分放電試験器（Model 19501）だ。

クロマジャパンは、台湾で1984年に設立されたクロマ エーティーイー インク（Chroma ATE Inc.、致茂電子股份有限公司）の日本法人として2008年に設立。電源・AIサーバー・半導体・EV・バッテリー関連の高性能な自動試験計測ソリューションの販売およびメンテナンスを手がけている。

《森脇稔》

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