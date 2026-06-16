自動運転車の開発者向け、丸文が車載イーサネット測定機器など展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

エレクトロニクス商社の丸文は、6月17日（水）から19日（金）にかけてアイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

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展示内容は大きく2つのカテゴリに分かれる。

「オートモーティブICTソリューション」として、自動運転車やADAS（先進運転支援システム）の開発担当者を対象に、複数の製品・機器を展示する。

GNSS（全地球航法衛星システム）受信の検証から生産テストまで対応するGNSSシミュレータ、車載イーサネットのコンプライアンス試験と効率的なデバッグによってR&Dの期間を短縮できるオシロスコープとTDR（時間領域反射率計）、1台でエミッション試験とイミュニティ試験を実行可能な全自動EMCスキャナー、そしてEMC試験中のデータエラーをリアルタイムで測定する車載イーサネット通信品質試験機を展示する。

「計測機器・解析ソフト・実験領域専用データベース」として、計測業務に携わる担当者を対象に、さまざまな製品を紹介する。

オプトメット（Optomet）の次世代レーザードップラー振動計、車室内音響測定用マネキン「AutoKEMAR」、グラス（GRAS）のEV測定に最適なマルチフィールドマイクロホン、シーメンス（Siemens）の体積速度音源・慣性加振器、シーメンスのNVH測定に最適なデータロガーを展示する。

丸文は1844年創業のエレクトロニクス商社で、半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを手がける「システム事業」、ICTやロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の3事業を展開している。