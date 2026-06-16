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レクサス『ES』新型、アルプスアルパインの静電容量式センサーIC採用…手をかざすことで機能アイコンが点灯し操作可能に

・アルプスアルパインの静電容量式センサーIC「HSLCMB002A」が、レクサス新型「ES」に搭載された。

・同センサーICは、手をかざすと機能アイコンが点灯する「レスポンシブヒドゥンスイッチ」の手の動きを高感度に検知する用途で使用される。

・「HSLCMB series」は2023年よりIC単体での外販を開始しており、今回が初の外部顧客への採用事例となる。

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アルプスアルパインは、レクサスの新型『ES』に、同社の静電容量式センサーIC「HSLCMB002A」が搭載されたと発表した。

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レクサス ES 新型レクサス ES 新型

レクサスES新型のインストルメントパネルには、手をかざすことで機能アイコンが点灯し操作できる「レスポンシブヒドゥンスイッチ（Responsive Hidden Switches）」と呼ばれる機能が搭載されている。

このインストルメントパネルは東海理化が設計を担当しており、アルプスアルパインの静電容量式センサーICは、操作時の手の動きを高感度に検知する用途で採用されている。

レクサス ES 新型レクサス ES 新型

車室内の機能性とデザイン性を両立する操作の実現に寄与するものだ。

アルプスアルパインはこれまで20年以上にわたり、磁気・地磁気・湿度・気圧・ミリ波・静電センサーなど多彩なセンサー用ICを設計・開発してきた。

「HSLCMB series」はこれまで国内向けに、センサー電極とICを一体にしたモジュールの形で提供してきたが、2023年よりIC単体での外販を開始。今回、外部顧客への採用が実現した。

同社はIC開発において、製品企画からシステム設計・テスト・量産立ち上げ・品質対応まで一貫した開発体制を持つ。「HSLCMB series」はタッチレス操作や車載タッチパネル、液面レベルセンサーなど幅広い分野への適用が可能で、今後もさまざまなアプリケーションへの展開を目指すとしている。

《森脇稔》

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