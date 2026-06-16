ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

EV・自動化対応の最先端ソリューション、第一実業が紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

xEV製造ライン（CASMT JAPAN株式会社」）
  • xEV製造ライン（CASMT JAPAN株式会社」）
  • トンネル型 自動外観検査システム(コニカミノルタ株式会社・Eines Systems S.L.製)
  • 高精度・高速リアルタイムを実現した3次元測定（美和電気工業株式会社・シーシーエス株式会社製）

総合機械商社の第一実業は、6月17日（水）から19日（金）の3日間、アイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

【画像全3枚】

今回の出展テーマは「次世代自動車製造への革新技術：EV・自動化対応の最先端ソリューション」。ボディー、駆動、デバイスの3領域に分けて展示し、製造現場が抱えるDXや省人化、環境配慮といった課題の解決に向けた最新技術を紹介する。

■ボディー領域

コニカミノルタとアイネス システムズ（Eines Systems S.L.）が製造する「トンネル型 自動外観検査システム」を展示する。目視検査に頼ることが多い車体の外観検査を、非接触かつ自動で行えるシステムだ。AIデータ解析との組み合わせにより、品質の向上・安定化と省人化に貢献する。

■駆動領域

UW ジャパン（以下、UW社）のバッテリー製造ラインを紹介する。UW社は電池メーカーおよび自動車メーカー向けに、電池パック製造ラインの豊富な納入実績を持ち、工程設計・構想設計から設備製作、立ち上げまで一貫対応が可能だ。設計の自動化・標準化技術を活用し、短期間かつ安定した量産ライン立ち上げを実現する。

また、EV電池メーカーの量産ラインで採用実績を持つリアルタイム溶接品質判定技術「RWD」も展示する。RWDはレーザー溶接中の溶け込み深さをリアルタイムで監視・判定し、従来の抜き取り検査から全数・全溶接部の監視による品質管理への移行を支援するシステムだ。

さらに、カスムト ジャパン(以下CASMT社）によるxEV製造ラインも紹介する。CASMT社はAI駆動の産業オートメーションに特化した次世代スマート装置の全体ソリューションを提供しており、設備単体から全工程の生産ラインまで一貫した提案が可能だ。EMB・BBW・ECU シャシー バイ ワイヤ（Chassis-By-Wire）など、さまざまな製品の生産ラインに対応する。

■デバイス領域

美和電気工業とシーシーエスが製造する「高精度・高速リアルタイム3次元測定システム」を展示する。1ショットでミクロンオーダーの高さ計測ができる「ライトフィールドカメラ」を活用した検査自動化を提案する。LED照明によるライティング技術と組み合わせることで、レーザー光源方式と比べてノイズを抑えたデータ取得が可能だ。ワイヤーボンディングの形状検査やCMOSの金ワイヤー、溶接痕の外観検査などへの活用が想定される。

第一実業は「次世代型エンジニアリング商社」をビジョンに掲げ、モノづくり現場への最適なソリューション提供を通じて持続可能な社会の実現に貢献するとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews