EV・自動化対応の最先端ソリューション、第一実業が紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

総合機械商社の第一実業は、6月17日（水）から19日（金）の3日間、アイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

【画像全3枚】

今回の出展テーマは「次世代自動車製造への革新技術：EV・自動化対応の最先端ソリューション」。ボディー、駆動、デバイスの3領域に分けて展示し、製造現場が抱えるDXや省人化、環境配慮といった課題の解決に向けた最新技術を紹介する。

■ボディー領域

コニカミノルタとアイネス システムズ（Eines Systems S.L.）が製造する「トンネル型 自動外観検査システム」を展示する。目視検査に頼ることが多い車体の外観検査を、非接触かつ自動で行えるシステムだ。AIデータ解析との組み合わせにより、品質の向上・安定化と省人化に貢献する。

■駆動領域

UW ジャパン（以下、UW社）のバッテリー製造ラインを紹介する。UW社は電池メーカーおよび自動車メーカー向けに、電池パック製造ラインの豊富な納入実績を持ち、工程設計・構想設計から設備製作、立ち上げまで一貫対応が可能だ。設計の自動化・標準化技術を活用し、短期間かつ安定した量産ライン立ち上げを実現する。

また、EV電池メーカーの量産ラインで採用実績を持つリアルタイム溶接品質判定技術「RWD」も展示する。RWDはレーザー溶接中の溶け込み深さをリアルタイムで監視・判定し、従来の抜き取り検査から全数・全溶接部の監視による品質管理への移行を支援するシステムだ。

さらに、カスムト ジャパン(以下CASMT社）によるxEV製造ラインも紹介する。CASMT社はAI駆動の産業オートメーションに特化した次世代スマート装置の全体ソリューションを提供しており、設備単体から全工程の生産ラインまで一貫した提案が可能だ。EMB・BBW・ECU シャシー バイ ワイヤ（Chassis-By-Wire）など、さまざまな製品の生産ラインに対応する。

■デバイス領域

美和電気工業とシーシーエスが製造する「高精度・高速リアルタイム3次元測定システム」を展示する。1ショットでミクロンオーダーの高さ計測ができる「ライトフィールドカメラ」を活用した検査自動化を提案する。LED照明によるライティング技術と組み合わせることで、レーザー光源方式と比べてノイズを抑えたデータ取得が可能だ。ワイヤーボンディングの形状検査やCMOSの金ワイヤー、溶接痕の外観検査などへの活用が想定される。

第一実業は「次世代型エンジニアリング商社」をビジョンに掲げ、モノづくり現場への最適なソリューション提供を通じて持続可能な社会の実現に貢献するとしている。