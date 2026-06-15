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ロイヤルエンフィールド『ハンター350』に新色グラファイト・グレイ登場、価格は65万0100円

ロイヤルエンフィールド『ハンター350』の新色 グラファイト・グレイ
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ロイヤルエンフィールド『HUNTER 350（ハンター350）』新色「グラファイト・グレイ」が追加された。6月22日より全国のロイヤルエンフィールド正規販売店で受注が開始される。メーカー希望小売価格は65万0100円（税込）。

【画像】新色グラファイト・グレイの『ハンター350』

グラファイト・グレイは、都会のストリート・グラフィティから着想を得たカラー＆グラフィック。ステルス感あふれる低いトーンを基調としながら、大胆なネオンイエローのアクセントが注ぎ込まれており、モダンかつ強烈なインパクトを放つ仕上がりとなっている。

アジア太平洋地域事業責任者のマノジ・ガジャルワールは「グラファイト・グレイは、より幅広いライダー層に親しみやすいプラットフォームを維持しつつ、日常的な魅力を高めることで、ハンター350の魅力をさらに強化した」とコメントしている。

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ハンター350は、都市のリズムに合わせて設計された軽量・軽快なモーターサイクル。エンジンは空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブで排気量は349cc、最高出力は14.9kW（20.2PS）／6100rpm、最大トルクは27Nm／4000rpmを発生する。トランスミッションは5速リターン式で、燃料供給にはフューエルインジェクションが採用されている。

車体寸法は全長2100mm、全幅1055mm、全高800mm、シート高790mm。燃料タンク容量は13リットル、車両重量は181kgとなっている。タイヤサイズはフロント110/70-17 54P、リア140/70-17 66P。ブレーキはフロントが直径300mmシングルディスク、リアが直径270mmシングルディスクで、デュアルチャンネルABSが装備されている。

装備面では、LEDヘッドライト、簡易型ナビゲーションシステム「トリッパー」、USB Type-C充電ポートが搭載されている。購入後は新車登録から3年間・走行距離無制限の保証が付く。

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《ヤマブキデザイン》

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